Böbrek nakli sonrası kuru fasulye istedi

2020 yılının son saatlerinde Sağlık Bakanlığı Organ Nakil Merkezi'nden Ankara Şehir Hastanesi'ne gelen haber yüzleri güldürdü. Merkez tarafından hastane yönetimine Kahramanmaraş'ta vefat eden bir böbrek vericisinden nakil edilmek üzere bir böbrek olduğu haberi verildi. Böbrek nakli bekleyen hastaların sırasını kontrol eden Ankara Şehir Hastanesi Organ Nakil Merkezi doktorları, ilk sırada 10 yaşındaki Buse'nin yer aldığını gördü. Bu umut dolu haberi hemen ailesine ulaştıran doktorlar, tetkiklerin yapılmasının ardından minik Buse'yi ameliyata aldı. 2021 yılının ilk saatlerinde böbrek nakli gerçekleşen Buse, yoğun bakım tedavisinin ardından normal servise alındı. Serviste kendisini kontrole gelen doktorlarının 'Buse artık özgürsün, istediğini yiyebileceksin, ne yemek istersin?' sorusuna minik Buse'nin 'fasulye' cevabı verdi. 10 yaşındaki Buse'nin 1 yıldır diyaliz aldığını ve bu süre zarfında istediği yiyecekleri yiyemediğini, arkadaşları gibi oyunlar oynayamadığını belirten anne Sündüz Gümüş, "Çok mutluyuz gerçekten. Şükürler olsun nakil çıktı. Yeni yıl akşamı bu mutlu haber geldi bize. Yeni yıl bizim kızımıza uğurlu geldi. Darısı diğer nakil bekleyen çocuklarımıza olsun inşallah. İstediği yiyecekleri yiyemiyordu. Arkadaşları gibi koşup oynayamıyordu. Yoğun bakımda yanında kalırken dedi ki, 'Anne tek yemek istediğim kuru fasulye pilav' dedi. Gerçekten bunlara 1 senedir hasretti benim kızım" diye konuştu.Buse'nin takip ve tedavisini üstlenen Çocuk Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Umut Selda Bayrakçı, "10 yaşında olmasına rağmen aslında hayatın bütün sıkıntılarını bir şekilde tatmak zorunda kaldı. Kadavradan böbrek nakli şansı doğması hastanın tüm hayatını değiştirdi. Organ bağışı çok ama çok önemli" dedi.BUSE'NIN böbrek nakil ameliyatını gerçekleştiren Ankara Şehir Hastanesi Böbrek Nakli Sorumlusu Doç. Dr. Erkan Ölçücüoğlu ise şunları kaydetti:"Buse'nin ailesi kadar biz de mutluyduk. İnşallah milletçe Buse'nin mutluluğunu paylaşırız. Buse bizim için güzel bir başlangıç olur. Buse ile ilgili şunu söyleyeyim; İzmir depreminde bir çocuğumuz, bir kızımız oradan kurtarılmıştı, Buse'yi ameliyat ederken aynı şeyi hissetmiştim"