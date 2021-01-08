Sayıştay sordu: 27 milyon nerede?

Çankaya Belediyesi'ne bağlı İmar A.Ş şirketi mali rapor ve tablolarında 9 milyonluk zarar gösterdi. Sayıştay'ın yaptığı incelemeler doğrultusunda gerçek zararın 27 milyon olduğu anlaşıldı. AK Parti Çankaya Belediye Meclis Üyesi Emrah Uslu, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e zararı sordu.Çankaya Belediye Meclisi Ocak ayı toplantısı 4 Ocak Pazartesi günü CHP'li Alper Taşdelen başkanlığında toplandı. Toplantıda önerge veren ve söz alarak Taşdelen'e sorular soran AK Parti Çankaya Belediye Meclis Üyesi Emrah Uslu sorularına cevap arıyor. Uslu, meclis toplantısının ilk gününde Sayıştay raporlarına dayanarak Çankaya Belediyesi'ne bağlı İmar A.Ş şirketinin açığını yakaladı. İmar AŞ.'nin dönem net zararı hesabının mali rapor ve tablolarda 9 milyon 738 bin TL gösterildiği ve bu bilgilerin yanlış olduğu görüldü. Sayıştay raporuna göre ise şirketin zararının 27 milyon 565 bin TL olduğu anlaşıldı. Yani Çankaya Belediyesi zararı 17 milyon 999 bin TL eksik gösterdi. AK Parti Çankaya Belediye Meclis Üyesi Emrah Uslu,, Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e zararı sordu. Taşdelen ise soruya cevap vermek yerine konuyu geçiştirdi. İmar AŞ'nin zararda olmadığını söyledi. Soruya kaçamak cevaplar verdi.Parti Çankaya Belediye Meclis Üyesi Emrah skandalı SABAH Ankara'ya anlattı: Zararın neden eden eksik gösterildiğini Başkan'a sorduğumda konuyu değiştirdi. Söz konusu şirketin zararda olmadığını beyan edip kaçamak cevaplar verdi. İmar AŞ sadece personel gideri olan bir şirket. İmar AŞ'de 27 milyon zarar görünüyorsa bir bu kadar da karı olduğu öngörülmekte. 1 yılda 27 milyona yakın paranın hortumlandığını söyleyebiliriz. Nedeni soruldu. Merakla Çankaya'dan cevabı bekliyoruz. Çankaya belediyesi 9 milyon 738 TL zarar diyor. Arada 17 milyon 999 bin TL'lik bir açık var. Umarım bu paranın kimin cebine girdiğini kısa zamanda öğreniriz. Taşdelen'e sorduğumda sinirlenip, konuyu değiştiriyor. Yazılı cevap vereceğini söyledi. Bilgi almamam için de bütün bürokratlara talimat verdi. CHP bir diktatör arıyorsa önce Çankaya Belediye Başkanı'na baksın.meclis gündemine Sayıştay'ın başka bir raporunu daha getirdi. Rapora göre İmar A.Ş şirketine kiralanan Ahlatlıbel otopark işletmesinin Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nden (UKOME) izin almadığı ortaya çıktı. Uslu, "Başkan'a izin alınıp alınmadığını sordum. Yine sinirli bir şekilde bana 'Bu konuları kişiselleştiriyorsun' dedi. Otopark kaçak. 2019 yılında bu otoparkın 517 bin TL zararda olduğu beyan edilmiş. 1 milyon 189 bin TL gider olduğu belirtiliyor. Gelir ise 793 bin TL. 510 bin TL gibi bir zarar var. Oradaki otoparkın zarar etme gibi bir durumu söz konusu bile değil. Bazı çıkar gruplarına rant sağlamak amacıyla başı boş bırakılmış. Zararları da imar AŞ'nin yani belediyenin kasasından gitmektedir. Vatandaşın cebindeki para gidiyor. Yolsuzluklar İmar AŞ üzerinden yapılıyor. Taşdelen'e sorduğumuzda sinirlenip, konuyu değiştiriyor. Yazılı cevap vereceğini söyledi hala bekliyorum" diye konuştu.