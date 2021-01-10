Keçiörengücü, Lara kampında keyifli...

TFF 1. Lig'deki başkentin temsilcilerinden Ankara Keçiörengücü'nün devre arası kampı Antalya'nın Lara beldesinde sürüyor. 2020-2021 sezonu ara kamp dönemi çalışmalarını her gün çift antrenmanla sürdüren Titanic Lara Beach'e ait tesislerde dün akşam antrenmanına egzersizlerle başladı.
Devam eden bölümde dinamik açma germe hareketleri yapıldı. Antrenmana daha sonra beşe iki dar alanda toplu oyunla devam edildi. Koşunun ardından rejenerasyon ve soğuma hareketleri ile antrenman tamamlandı. Takım ikiye bölünerek teknik direktör İlker Püren yönetiminde çift kale maçla antrenmanı tamamladı.