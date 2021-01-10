Keçiörengücü, Lara kampında keyifli...

TFF 1. Lig'deki başkentin temsilcilerinden Ankara Keçiörengücü'nün devre arası kampı Antalya'nın Lara beldesinde sürüyor.Devam eden bölümde dinamik açma germe hareketleri yapıldı. Antrenmana daha sonra beşe iki dar alanda toplu oyunla devam edildi. Koşunun ardından rejenerasyon ve soğuma hareketleri ile antrenman tamamlandı. Takım ikiye bölünerek teknik direktör İlker Püren yönetiminde çift kale maçla antrenmanı tamamladı.