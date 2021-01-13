Ah şu yasak bir kalksa!

ANKARAGÜCÜ'NDE başkan Fatih Mert, transfer yasağını kısa süre içerisinde kaldırıp eksik olan bölgelere takviyelerini yapacaklarını söyledi. Kadro dışı bırakılan tecrübeli defans oyuncusu Ante Kulusic ile beraber kadrosunda 15 yabancı bulunduran sarı-lacivertli ekip, öncelikle yabancı kotasını açmak için sezon başında kiralık olarak takım kazandırdığı Luka Adzic ile karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshetti.
ALİOU BADJİ İMZAYA KALDI
Adzic'in gönderilmesinin ardından başkent ekibinin, geçtiğimiz günlerde Ankara'ya davet ederek prensipte anlaştığı santrfor Aliou Badji
ile sözleşme imzalayacağı öğrenildi. 24 yaşındaki Senegalli oyuncu, en son Mısır'ın El Ahly takımında oynamıştı. Ankaragücü'nün, BB Erzurumspor'dan ayrılan orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ
ve Hatayspor'da oynayan sol bek mevkiinde görev alan Burak Çamoğlu
ile prensipte anlaşma sağladı. Ankara'ya davet edilen iki oyuncu ile son görüşmeler yapılacak.
ANKARASPOR KULUSİC'İN PEŞİNDE
Yönetim, yabancı bir 'forvet arkası' ile görüşmelerini de hızlandırdı. Yabancı kuralı nedeniyle bir yabancıyı göndermek zorunda kalan Ankaragücü yönetimi, gizli tutulan bu forvet arkası isimle anlaşmak için gün sayıyor.
Bu arada kadro dışı kalan Ante Kulusic
ile Ankaraspor ve alt ligden birçok takımın ilgilendiği ve birkaç gün içerisinde transferinin netleşeceği açıklandı.