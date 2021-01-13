Ah şu yasak bir kalksa!

ANKARAGÜCÜ'NDE başkan Fatih Mert, transfer yasağını kısa süre içerisinde kaldırıp eksik olan bölgelere takviyelerini yapacaklarını söyledi. Kadro dışı bırakılan tecrübeli defans oyuncusu Ante Kulusic ile beraber kadrosunda 15 yabancı bulunduranAdzic'in gönderilmesinin ardından başkent ekibinin, geçtiğimiz günlerde Ankara'yaile sözleşme imzalayacağı öğrenildi. 24 yaşındaki Senegalli oyuncu, en son Mısır'ın El Ahly takımında oynamıştı. Ankaragücü'nün, BB Erzurumspor'dan ayrılan orta saha oyuncusuve Hatayspor'da oynayan sol bek mevkiinde görev alanile prensipte anlaşma sağladı. Ankara'ya davet edilen iki oyuncu ile son görüşmeler yapılacak.Yönetim, yabancı bir 'forvet arkası' ile görüşmelerini de hızlandırdı. Yabancı kuralı nedeniyle bir yabancıyı göndermek zorunda kalanBu arada kadro dışı kalanile Ankaraspor ve alt ligden birçok takımın ilgilendiği ve birkaç gün içerisinde transferinin netleşeceği açıklandı.