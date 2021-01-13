Kentsel dönüşüm sorunu meclis gündeminde

Altınok, önceki gün twitter hesabından " Kentsel dönüşüm projelerimizi yapmıştık. Büyükşehir Belediye Meclisinden oy birliğiyle geçmesine rağmen Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından bu mahallelerimizin kentsel dönüşüm planı veto edilmiştir" dedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 yılındaki ilk meclis toplantısı Başkan Mansur Yavaş başkanlığında önceki gün yapıldı. Meclis toplantısının ilk gününde, Keçiören'deki mahallerde oluşan imar değişiklikleri ve yapılması planlanan kentsel dönüşüm konusu yer aldı. Keçiören Çiçekli, İncirli, Kalaba, Karargahtepe, Basın Evleri, Emrah, 19 Mayıs ve Tepebaşı Mahallelerini kapsayan yerlerde oluşan imar değişikliği önergesi, yapılan karşılıklı konuşmaların ardından İmar ve Bayındırlık komisyonuna gönderildi.Ankara Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu, "İmar konularının önerge olarak meclise sunulması durumunda, konunun içeriği ne olursa olsun; gruplarının ret oyu vereceğini söyledik. İmar ve bütçe komisyonlarının kurulması zorunludur. İmar konularını, önerge olarak sunmayalım, komisyona gitmesini sağlayalım" diye konuştu.Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse ise Keçiören'in hayati konularından biri olan bu gündemin yanlış lanse edildiğini belirtti. Köse, "Yaşar Bey, konuyu bilmiyor sanırım. Bilseydi bu şekilde konuşmazdı. Bu konuda Keçiören Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi'ne dosyayı iletiyor. Yaşar Bey'in dediği prosedür işlemediği için meclisimize konu taşınmıyor. Bu konunun neden bekletildiğine dair bir açıklama olmadığı için arkadaşlarımız bu konuyu önerge olarak sunmak zorunda kalıyor. Kendisinin dediği ufak tefek konularda kendisinin de bizden talebi oluyor ancak biz gerekeni yapıyoruz. Bizim belediyemiz de basit bir şey istiyor ancak ret alıyoruz. İnsanları doğru bilgilendirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Fatih Ünal, "Yenimahalle'de olduğu gibi Keçiören'de de acilen bir kentsel dönüşüm ihtiyacı var. Keçiören olarak Büyükşehir'e birçok dosya verdik. Bu dosyalarımız maalesef imar dairesinde bekletildi. Bu konuyu hızlandırmamız lazım. Bu konuda CHP ve İYİ Parti gruplarından destek bekliyoruz. Bu çalışmamızı dört dörtlük yapıyoruz. Bir düşünceniz varsa dinleriz. İmar ile ilgili çalışmamızı ivedilikle bitirmemiz gerekiyor" dedi.ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise, "Keçiören Belediyesi'nin daha önce bu konuda 3 tane talebi olmuş. 3'ü de dava konusu olmuş. Önerge olunca hızlı olmuyor. Bu konuyu komisyona havale edelim. Engel olmak gibi bir niyetimiz yok. Dava açılmadan bu konuyu çözelim" diye konuştu.ANKARA'DA yakın zamanda yağması beklenen kar karşısında alınan önlemleri merak ettiğini belirten Murat Köse, "Ankara, kar yağışlarının ardından buz pistine dönüyor. 2 senedir Başkan Yavaş özür diliyor. Kamu yöneticileri sadece özür dileyerek sorumluluktan kurtulamazlar. 24 Aralık 2020'de kısa süreli kar yağışında bile büyük sıkıntılar yaşandı. Bu konularda bir ihmal olduğunu düşünüyor musunuz?" diye Başkan Yavaş'a soru yöneltti. Bu soru karşısında ise Mansur Yavaş, "Hatalı da olabiliriz, personelimiz de hata yapabilir. Burada asıl mesele, vatandaşa kabahat bulmamaktır" şeklinde cevap verdi.