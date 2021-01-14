Ahmet Tezcan: Uydu Haftası

Türksat 5A uydumuzun uzaya fırlatılması dolayısıyla geçen hafta UYDU TEKNOLOJİLERİ HAFTASI'ydı.. O gece gözümüze uyku girmedi, heyecanla sabahı ettik. Eskiden Muhammed Ali'nin maçları için sabahlar, ringden galip indiğinde de "değme keyfimize" olurduk, şimdi de öyle olduk. İlk Türksat'tan bu yana ülkemizin uzay çalışmalarını yakından izleyenlerdenim. Bir gözüm daim semadadır ve yer çekimi kadar gök çekimine de tâbiyim. Orada olan biten her şey; meteorolojik bile beni ziyadesiyle etkilemektedir. Ben şahsen gökte olmayanın yerde olamayacağı yahut eksik olacağına inanırım. DEVLET yapısı için de geçerli bir durumdur bu..

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BM kayıtlarına göre dünyada 200'den fazla devlet var sözde. Uzayda aktif uydusu olanların sayısı sadece 9.. Bunlardan biri de TÜRKİYE çok şükür.. Uzaydaki filomuza katılan son uydumuz Türksat 5A ile birlikte sayı 7 oldu. Türksat 5B'yi de yine bu yıl içinde göndereceğiz ve 8 olacak. Biz aslında TÜRKSAT'larla değil, GÖKTÜRK ve RASAT uydularımızla UZAY ÜLKESİ olduk. Uydusunu kendisi üretmeyen uzayda VAR kabul edilmiyor. Bizim TÜRKSAT'larımız şimdiye kadar hizmet alımıdır ve katkımız sınırlıdır.

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İlkuydumuzun inşaası 2014'de, Rasat ve Göktürk tecrübesiyle TÜBİTAK tarafından başlatıldı. İmalat, TUSAŞ, ASELSAN ve CTECH firmalarıyla beraber yürütülüyor. 60 aylık üretim sürecinin tamamlanmasının ardından 2022'de o da uzaydaki yerini alacak. Bu arada, SULTAN 2. ABDÜLHAMİD HAN DÖNEMİNDE19 AVRUPA ÜLKESİ ile PARİS'te 17 MAYIS 1865 ANLAŞMASI'na KONULAN İMZANINÜLKEMİZE UZAY YOLUNUAÇMIŞ BULUNDUĞU HİÇUNUTULMAMALIDIR. Uzak görüşe hayran olmamak mümkün değil. Tebriklerimle birlikte şu iki çift sözüm de ilgili Bakanlığa.. Türksat 5A'nın uzaya çıkışı çok sessiz ve heyecansız oldu bence. Uzay maceramız tarihçesiyle birlikte her yerde anlatılmalıydı.. Üzerinde Türksat 5A yazılı uydu modelli balonlar Ankara ve İstanbul semalarında dolaştırılabilirdi mesela?! Özellikle çocukların yer aldığı başka etkinlikler olmalıydı. Beklentim TÜRKSAT 6A'ya kaldı, siz de hazırlanın lütfen.