Ahmet Tezcan: Uydu Haftası

Türksat 5A uydumuzun uzaya fırlatılması dolayısıyla geçen hafta UYDU TEKNOLOJİLERİ HAFTASI'ydı.. O gece gözümüze uyku girmedi, heyecanla sabahı ettik. Eskiden Muhammed Ali'nin maçları için sabahlar, ringden galip indiğinde de "değme keyfimize" olurduk, şimdi de öyle olduk. İlk Türksat'tan bu yana ülkemizin uzay çalışmalarını yakından izleyenlerdenim. Bir gözüm daim semadadır ve yer çekimi kadar gök çekimine de tâbiyim. Orada olan biten her şey; meteorolojik bile beni ziyadesiyle etkilemektedir. Ben şahsen gökte olmayanın yerde olamayacağı yahut eksik olacağına inanırım. DEVLET yapısı için de geçerli bir durumdur bu..
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BM kayıtlarına göre dünyada 200'den fazla devlet var sözde. Uzayda aktif uydusu olanların sayısı sadece 9.. Bunlardan biri de TÜRKİYE çok şükür.. Uzaydaki filomuza katılan son uydumuz Türksat 5A ile birlikte sayı 7 oldu. Türksat 5B'yi de yine bu yıl içinde göndereceğiz ve 8 olacak. Biz aslında TÜRKSAT'larla değil, GÖKTÜRK ve RASAT uydularımızla UZAY ÜLKESİ olduk. Uydusunu kendisi üretmeyen uzayda VAR kabul edilmiyor. Bizim TÜRKSAT'larımız şimdiye kadar hizmet alımıdır ve katkımız sınırlıdır.
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İlk MİLLÎ TÜRKSAT 6A uydumuzun inşaası 2014'de, Rasat ve Göktürk tecrübesiyle TÜBİTAK tarafından başlatıldı. İmalat, TUSAŞ, ASELSAN ve CTECH firmalarıyla beraber yürütülüyor. 60 aylık üretim sürecinin tamamlanmasının ardından 2022'de o da uzaydaki yerini alacak. Bu arada, SULTAN 2. ABDÜLHAMİD HAN DÖNEMİNDE