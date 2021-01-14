E-konservatuvarda ücretsiz piyano dersi

KEÇIÖREN Belediyesi, e-konservatuvar hizmetiyle Keçiörenliler tarafından en çok talep edilen branşlardan biri olan piyano eğitimlerinde ilk seviyeyi tamamlayarak önemli bir aşama kat etti. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Bir ilk olarak hizmete sunduğumuz e-konservatuvar eğitimlerimizde piyano derslerimizin ilk seviyesini tamamladık. TRT Çok Sesli Korosu Ses Sanatçısı Senem Aypar tarafından verilen piyano derslerimize tüm çocuklarımız ve gençlerimiz belediyemizin e- öğrenme portalı üzerinden kayıt oluşturarak ücretsiz ulaşabiliyorlar. Eğitim programlarımıza katılmak isteyen vatandaşlarımız da web sitemizde bulunan e-öğrenme portalımız üzerinden Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) "kecmek.keciören. bel.tr" web adresine ulaşarak ilgi duydukları branşlara kayıtlarını yaptırabilirler" dedi.

7 BRANŞTA DEVAM EDİYOR

Pandemi döneminde vatandaşın kültür ve sanat faaliyetlerinden uzak kalmaması için hayata geçirilen ve 7 branşta devam eden e-konservatuvar hizmetini önemsediklerini aktaran Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Piyanonun yanı sıra bağlama, ud, gitar Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Çocuk Korosu kurslarında da derslerimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.