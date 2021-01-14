Genç Ankaraspor!

TFF 1. Lig'de Menemenspor, 22.4 yaş ortalamasıyla mücadele ederek en genç ekip oldu. TFF 1. Lig'de ikinci sezonunu geçiren İzmir temsilcisini 22,6 ortalamayla Ankaraspor ve 23,4 ortalamayla da Eskişehirspor takip etti. Altay'ın 30,7 ortalamayla en yaşlı ekip konumunda bulunduğu ligde, Royal Hastanesi Bandırmaspor 29,8, Tuzlaspor ise 29,5 yaş ortalamalarıyla oynadı. 'GENÇLERİN' MAÇINI KAZANMIŞTI

Sezonun 5. haftasındaki Altay-Adana Demirspor maçı, 31,4'le yaş ortalaması en yüksek, ilk haftadaki Ankaraspor- Eskişehirspor karşılaşması ise 21,5'le yaş ortalaması en genç karşılaşma olarak ön plana çıktı. Başkent temsilcisi bu 90 dakikada sahadan 1-0'lık skorla galip olarak ayrılmıştı.

ALİ ÜLGEN VAZGEÇİLMEZDİ

Ligde 8 futbolcu, 17 müsabakada da 90'ar dakika sahada kaldı. Ankaraspor'da Ali Ülgen, Adana Demirspor'da Emilijus Zubas, Altınordu'da Erhan Erentürk ile Sinan Osmanoğlu, Ankara Keçiörengücü'nde Soner Gönül, İstanbulspor'da Onur Ergün, Menemenspor'da Gentian Selmani ve Yılport Samsunspor'da Nurullah Aslan toplam 1530 dakika mücadele etti.