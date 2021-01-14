Keçiören belediyesi kar için teyakkuzda

Yoğun kar yağışı altında olan Keçiören'de, özellikle ilçenin yüksek noktalarında karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 2021'in ilk kar yağışına merhaba diyen ilçede vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için kar küreme, kaldırım temizleme ve tuzlama çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdürüyor. Başkan Altınok, "150 personel, 10 kar küreme aracı, 6 greyder, 5 JCB, 3 Loder yükleyici, 20 transit tuzlama aracı, 10 kamyon, 5 binek kontrol aracımız ile vatandaşımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için karla mücadele çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizin her noktasına müdahale ederek küreme ve tuzlama işlemlerimizi sürdürüyoruz" dedi. Ayrıca Altınok, Keçiören'de herhangi bir ulaşım problemi yaşanmadığını, kar küreme ve tuzlama ekibinin 24 saat esasına göre teyakkuzda beklediğini kaydetti.