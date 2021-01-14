Menevşe ailesinin faturaları birikti

Mamak Bahçeleriçi Mahallesinde yaşayan Abdülkadir Menevşe'nin, 3 sene önce iki bacağı diz altından damar tıkanıklığı nedeniyle kesildi. Çalışamayan Menevşe protez bacak aldı ancak ücretini ödemekte zorlandı. Maddi durumları yetersiz olan aile, hayırseverlerden yardım istiyor. Menevşe, "Faturalar birikti. Protez bacak için bir kısmını devletimiz karşıladı ancak maddi durumum elverişli değil çalışamıyorum da aldığım malul maaşı sadece faturalara yetiyor. Market alışverişi bile yapamıyorum. Protezi ödeyebilmem için 5 bin TL gerekiyor " diye konuştu. 40 yaşındaki 3 çocuk babası Abdülkadir Menevşe, 3 yıl önce yürümekte zorluk çekiyordu. Doktora gitti. Doktor varis var dedi. 2 bacağından da ameliyat oldu. Şikâyetleri geçmeyince anjiyo oldu. Ancak Menevşe'nin 2 bacağında da damar tıkanıklığı vardı. Tekrar ameliyat oldu. Ameliyattan sonra sıkıntıları devam edince bacaklarının ikisi de kesildi. Yapay damar ve stent takıldı. 4 yılda 14 ameliyat geçiren Menevşe'nin alacağı protezi devlet bir kısmını ödedi ancak geri kalanı için 5 bin TL'ye ihtiyaç var. Sadece malul maaşı alan Menevşe'nin, oturdukları ev ise akrabalarının. Faturaları ödemekte zorlandığını söyleyen Menevşe ve ailesi bu durumun kendilerini zorladığını belirterek, yetkililerden yardım bekliyor. Menevşe, "Her şey 3 yıl önce başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü'nde otobüs şoförlüğü yapıyordum. Yürümekte zorluk çekmeye başladım. Hastaneye gittim varis dediler ama olayın buraya kadar geleceğini düşünmemiştim. Basit bir şey diye düşündüm. 3 yıl içinde 2 bacağım da gitti. Çalışamaz duruma evimin ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma geldim. Malul maaşım var. Onun dışında hiçbir gelirim yok. Protezi yaptırdık ama maddi sıkıntılardan dolayı bir kısmını ödeyemedik. Devlet 3 bin 500 TL'yi karşıladı. 5 bin TL'de elden ödememiz gerekiyor. Kızlarım(16-14-10) okuyor. Faturalar birikti. Market alışverişi bile yapamıyoruz. Yardımseverlerden yardım bekliyorum" dedi.



ÇOK ZOR GEÇİNİYORUZ



ZELIHA Menevşe(39), " İş olsa çalışırım. İş arıyorum. İnanın çok zorlanıyorum. Kombi yakamıyoruz. Çocuklarım evde kazakla geziyor. Eski borçlar duruyor birikti. Elektrik, su, doğalgaz borçlarımız var. Allah rızası için sesimizi duysunlar" diye konuştu.