Emektar stadyum yeni yüzüne kavuşacak

Lalahan'daki mahalle stadı Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin talimatıyla örnek bir projeyle yenileniyor. Adeta bir spor kompleksine dönüşecek stat, stadyumu, spor salonları, tribünleri ve özel aydınlatma sistemleri ile göz kamaştıracak Mamak'ta birbirinden iddialı spor yatırımlarını hayata geçirerek hızla tamamlayan Mamak Belediyesi, Lalahan Mahallesi'nde mahalle sakinlerinin futbol maçı yaptığı alan üzerine planladığı semt stadının startını verdi. 14.505 metrekarelik alan üzerine projelendirilen semt stadı, içerisinde pek çok ekstra donatıyı da bir arada bulunduracak. Saha etrafı tel örgüleri ve hatıl imalatı tamamlanan stadın, aydınlatma direklerinin de temel imalatları tamamlandı. İdari bina betonarmesi tamamlanan stadın aynı zamanda çatı izolasyonu, saha etrafı kablo kanalının kapatılması, saha tesviyesi ve tribün temizliği devam ediyor.