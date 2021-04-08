Mamak Belediyesi’nden engellilere özel hizmet

Mamak Belediyesi engelli vatandaşların toplum içerisinde daha aktif rol almalarını sağlamak ve yine onların arkadaş ve aileleriyle hoşça zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla Engelsiz Kafe inşa etti. Kartaltepe Parkı içerisinde yapımı tamamlanan kafede engelli vatandaşlar hizmet verecek. 'Engelsiz Şehir Mamak' hedefiyle çalışmalarına devam eden Mamak Belediyesi, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla Kartaltepe mahallesinde yapılan parkın içerisinde Engelsiz Kafe'yi doğrudan engelli vatandaşlara fayda sağlayacak şekilde hizmete soktu. Down sendromlu çocukları istihdama kazandırmak için açılan cafede Down sendromlu gençler ve çocuklar değişmeli olarak komilik, kasiyerlik gibi işlerde görev alacaklar.