Mamak tarım üssü

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin tarıma verdiği destek büyüyor. Göreve geldiği günden bu yana kırsal kesimde hayvancılığa destek olmak, tarım alanında üretim ve verimliliği arttırmak amacıyla nitelikli tarım projeleriyle dikkat çeken Başkan Köse'nin seçim vaatlerinden biri olan Ekolojik Köy Projesi hızla ilerliyor. 25 bin metrekarelik alanda Gökçeyurt Mahallesi'nde devam eden proje ile Mamak'ın tarımın merkezi olacağını belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Yerel değerlerimizin üretimini destekleyerek, yerli tohumlarımızı koruyacak, gelecek kuşaklara sağlıklı gıdaların ulaşmasını sağlayacağız. Her zaman çiftçimizin ve üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. DSİ ile yapılan iş birliği çerçevesinde mülkiyeti DSİ'de olan 66 bin 322 metrekarelik alanın da tahsis edilmesiyle alanda bulunan derenin ıslah çalışmasını da gerçekleştirerek tıbbi aromatik bitki üretiminin de startını verdiklerini kaydeden Başkan Köse, önümüzdeki aylarda arıcılık ve bal üretiminin arttırılması amacıyla Bal Ormanı Projesi'ni de hayata geçireceklerinin müjdesini verdi.Ekolojik Köy Projesi'nin Ankara için örnek bir ekoturizm köyü olduğuna dikkat çeken Köse, Mamak'ın tarımın üssü olduğunu kaydetti. Lavanta Bahçesi ile birlikte meyve ve sebze bahçelerini de gezen Köse, çok yakında alanda 6.6 dönümlük alanda gül bahçesi yapacaklarını da sözlerine ekledi. Mamak'ın var olan değerlerini korumakla beraber bu dönemi tarıma adayarak, ilçenin tarımsal üretim potansiyelini değerlendirmek ve Mamak'a yeni kimlikler kazandırmayı hedeflediklerini de vurgulayan Başkan Köse, "Bu alanda başlattığımız çalışmaların ne kadar doğru olduğunu pandemi sürecinde bir kez daha anladık. Küresel iklim değişiklikleri, ekolojik kirlenme, salgın hastalıklar gibi pek çok olumsuzlukla yüz yüze olan insanlık için, sağlıklı gıdaya ulaşmak her geçen gün daha da önemli olacak" dedi.Ekoköy projesi ile istihdam ve üretim olanaklarını arttırarak, bölge ekonomisini canlandırdıklarının altını çizen Başkan Köse, proje kapsamında bugüne kadar 15 dönümlük meyve sebze bahçesine 25 bin adet sebze, 400 adet meyve ağacı, 100 adet üzüm bağı, 23 bin metrekarelik lavanta bahçesine 19 bin adet lavanta dikimi gerçekleştirdiklerini kaydetti. Tahsis edilen alanda da tıbbi aromatik bitki bahçesi, lavanta bahçesi, domates bahçesi, buğday tarlası, çilek bahçesi, biber bahçesi, fasulye bahçesi, patlıcan bahçesi, kavun-karpuz bahçesi, gül bahçesi, meyve bahçesi oluşturacaklarını söyledi.