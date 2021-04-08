Mamak’ın kütüphaneleri göz dolduruyor

Mamak Belediyesi, eğitim yatırımlarıyla çıtasını hızla yükseltiyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında Mamak Belediyesi tarafından hizmete açılan Şehitlik Uyanık Kütüphane ve Bilim Merkezi'ne ilgi her geçen gün artıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da desteğiyle çalışma başlatan Mamak Belediyesi, 800 metrekarelik alana sahip öğrenciler, yetişkinler, öğretmenler ve araştırma görevlilerinin 7 gün 24 saat esasına göre faydalanabileceği kütüphaneyi hayata geçirdi. Açıldığı günden itibaren 13 binin üzerinde öğrenciyi ağırlayan akıllı uygulamalara ev sahipliği yapan Şehitlik Bilim ve Sanat Merkezi'nde, sınavlara hazırlanmak isteyenler için ders çalışma disiplini sağlanması hedefleniyor. Aynı anda 250 kişiye hizmet veren kütüphanede kitapları planlı ve düzenli bir şekilde kayıt altında tutmak için, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce kullanıma sunulan Kütüphane Otomasyon Programından (Koha) yararlanılıyor. Önümüzdeki aylarda kütüphaneye gelen ziyaretçileri boş çalışma masalarına yönlendirme işlemi, kiosk cihazlarına tanımlanarak, özel kartlar aracılığıyla sağlanacak. Ziyaretçiler, giriş-çıkış yapmak için önceden belirlenecek bir sisteme tabi tutulacak. Necip Fazıl Kısakürek ve Mehmet Akif Ersoy'un adının verildiği iki ayrı salonun da yer aldığı kütüphanede Kısakürek ve Ersoy'un tüm kitaplarının yanı sıra onun için yazılmış başka kitaplar da okuyucuların hizmetine sunuldu.Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' düsturundan hareketle bilgiye ve eğitime erişimin kolaylaştırılması için var gücüyle çalışacaklarını aktaran Başkan Köse, "Mamak'taki mahallelerimizde, kolay ulaşılabilir bir noktada bulunan uyumayan kütüphanelerimizde gençlerimize çorba, çay ikramında bulunuyoruz ve burası bir kütüphaneden çok daha fazlası. Kütüphanemiz sadece Mamak'a değil tüm Ankara'ya hizmet verecek" ifadelerini kullandı. Şehitlik Bilim ve Sanat merkezi'nin yanı sıra Amfi, Necip Fazıl, Abidinpaşa, Zirvekent, Yunus Emre, Üreğil Uyanık Kütüphanesi'nin yanı sıra Yeşilbayır'da hizmete açılan Bebek Kütüphanesi ile birlikte Mamak'a 8 kütüphane kazandırdıklarının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, farklı mahallelerde de yeni kütüphanelerin yolda olduğunu söyledi. Köse, Kartaltepe Mahallesi'nde Mamak Şehir Kütüphanesi ile, Boğaziçi, Neşet Ertaş, Nene Hatun, Tenzile Erdoğan, Mutlu Bilim ve Sanat Merkezi, Akşemsettin, Altınevler, Akdere Bilim ve Sanat Merkezi, Akdere Bebek Kütüphanesi, Altınevler Gençlik Merkezi, Zirvekent Gençlik merkezi, Kayaş Uyanık Kütüphane olmak üzere yeni kütüphaneleri de Mamaklılara kazandıracaklarını söyledi.Mamak Belediyesi'nin, bebeklerin erken yaşta kitapla tanıştırılması ve ileride kitap kurdu olmaları amacıyla hayata geçirdiği Bebek Kütüphanesi Yeşilbayır Aile Merkezi'nde geçtiğimiz yıl hizmete açıldı. Bebeklerin görsel okuma dönemlerinde faydalanacakları oyuncaklar ve dokunmatik kitapların yer aldığı kütüphanede, çocukların gelişiminin yanı sıra uzmanlar tarafından ebeveynlere kişisel gelişim eğitimleri verilecek, ebeveyn çocuk aktiviteleri gerçekleştiriliyor. 0-3 yaşındaki bebekler ve ailelerinin yararlandığı kütüphane de yalnızca bebekler değil, uzmanlar tarafından ailelere de eğitimler veriliyor. Kütüphane randevu sistemi ile hizmet veriyor. Bebek Kütüphanesi ile bebeklere okunacak masallarla, değerler eğitimine sağlıklı bir temel oluşturulması, bilinçsiz teknoloji kullanımının en aza indirilmesi hedefleniyor. İKINCI BEBEK KÜTÜPHANESI MÜJDESIBebek Kütüphanesi'nin Ankara'da bir ilk olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, " Çocuklarımızın gelişimine katkı sağlamak için Bebek Kütüphanesi'ni hizmete açtık. Kütüphanemizde yer alan kitapların çocukların gelişimlerinde kilit bir rol oynayacağını düşünüyoruz. Çocuklarımızın zihinsel gelişiminin büyük bir bölümü bu dönemde oluşmaktadır. Hayatımızdaki en önemli evrelerden biri ve biz Mamak Belediyesi olarak eğitimi bu evrede sıfırdan başlatıyoruz. Bebek Kütüphaneleri, bebeklerin kitapla tanışmalarını ve ilerleyen yaşlarında aktif birer kütüphane kullanıcısı olmasını sağlayacaktır. Bebeklik döneminden başlayan yaşam boyu öğrenme sürecinde, okuma-öğrenme ilişkisinin kurulmasına aracılık ederek okumanın, bir eylem olmaktan öte bir yaşam biçimi olmasını destekleyecek. Ebeveynler ve yavrularımız için hayırlı olsun" dedi. Köse, Akdere mahallesi'nde yeni bir bebek Kütüphanesi'nin daha çok yakında hizmete açılacağının müjdesini verdi.