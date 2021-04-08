Millet kıraathaneleri milletin hizmetinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın projesi 'Millet Kıraathaneleri'nin Mamak'ta sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı konseptiyle tüm Türkiye'ye örnek bir yatırım olan Millet Kıraathaneleri Mamak'ta etkinliklerin de adresi oluyor. Millet Kıraathanelerinin toplumsal birlikteliğe katkı sağladığını kaydeden Mamak belediye Başkanı Murat Köse, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve bizim de çok önemsediğimiz bir projeydi ve çok şükür hayata geçirdik. Her yaş grubunun sosyalleşmesi için faydalı ve verimli bir ortam olduğuna inanıyorum. Millet Kıraathaneleri ayrıca özlenen o ilmi, kültürel ve sanatsal sohbetlere de ev sahipliği yapıyor" dedi. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin seçim çalışmaları sırasında ilçe sakinlerine söz verdiği millet kıraathanesiyle Mamak, ilçenin eğitim ve kültür hayatına canlılık ve zenginlik katan mekanlara kavuştu. Neşet Ertaş, Şahintepe, Üreğil, Şehitlik, Saimekadın, Muhsin Yazıcıoğlu, Hürel, Kartaltepe, Lalahan, Macera Parkı, Kırım Sudak ve Peyami Safa olmak üzere 12 Millet Kıraathanesi'nin hizmete açıldığı Mamak'ta, tesisler 7'den 70'e herkesin uğrak noktası oldu. Kıraathane kültürünün çok eskiye dayanan bir kültür olduğunu kaydeden Başkan Köse, "Boşa vakit geçirmeyi hoş görmeyen, her vakti değerlendirmeyi yeğleyen ecdadımızın oluşturduğu bir kültür bu. Tabii eski kıraathane kültürü yerini farklı uygulamalara bıraktı" dedi.