Sağlık vatandaşın ayağında

Mamak Belediyesi'nin en önemli sosyal sorumluluk projelerinden olan Evde Sağlık ve Evde Bakım Hizmeti, yatağa bağımlı, kimsesiz, engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın hem tedavilerini hem de bakımlarını gerçekleştirerek umut oluyor. Sağlık hizmetini vatandaşın ayağına götüren belediye, koronavirüs mücadelesinde de, evde sağlık ekipleri ve evde bakım ekiplerini Mamaklılar için seferber etti. Bu kapsamda iki yılda 4057 yaşlı ve kimsesiz vatandaşa evde sağlık hizmeti veren belediye, hasta ve yaşlılara şifa dilerken aynı zamanda moral veriyor. Ekipler, serum, sonda takılması, diyabetik ayak bakımı, yatak yarasına pansuman, enjeksiyon, şeker ve tansiyon takibi gibi konularda hizmet veriyor. Her geçen gün sağlık hizmeti ağını genişleten Mamak Belediyesi, hasta, yaşlı ve kimsesiz vatandaşlara koronavirüs sürecinde de salgın nedeniyle bilgilendirmede bulunarak, evden çıkmamaları konusunda da uyarıyor.