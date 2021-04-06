Dr. Astrolog Şenay Devi Koronavirüs Bitiş Tarihini Açıkladı! O Aylara Dikkat...

"Normal" yaşamlarımıza ne zaman döneceğimizden aslında astrolojinin yaşamımıza nasıl etki ettiğine kadar her sorunun cevabını veren bu yayın ile yaşamınıza yön verebilirsiniz. İşte 2021'de gökyüzünün hayatımıza etkileri...

"DOĞUM HARİTASI ADETA BİR PARMAK İZİ"

Dr. Astrolog Şenay Devi, kadim bilgileri göz önünde bulundurarak gökyüzü enerjilerinden nasıl faydalanıldığını öğrenildiğinde ve kendi doğum haritalarımızı tespit ettiğimizde zayıf ve güçlü yönlerimizi de öğrenebileceğimizi belirtiyor. Bu sayede "hayırlı zamanlarımızı" belirleyerek hayatta nasıl ve ne şekilde mücadele edilebileceğini astrolojinin geniş bilgi alanına dayandırıyor.

Yükselen burcun, Güneş ve Ay burcundan daha önemli olmadığını, doğum haritasındaki her burcun adeta bir parmak izi etkisi taşıdığını belirtti. Üstelik Dr. Şenay Devi 30 yaşından sonra yükselen burcun etkisine girildiği veya Merkür retrosunda yaşanan elektronik eşyaların bozulması, yaşanılan aksaklıkların yalnızca bu duruma bağlanması gibi safsataların da astrolojinin yanlış anlaşılan tarafları olduğunu açıkladı. Doğum saatini bilmediği için yükselen burcunu hesaplayamayanların karşıt burcunu okuyarak kendisini geliştirmesi gereken özellikleri de keşfedebileceği belirtti.

"DOĞUM HARİTASINI BİLMEK, PİN KODUNU ÇÖZÜMLEMEK GİBİ"

Retro süreçlerinde, Ay ve Güneş tutulmalarında yeni bir şeylere başlanmaması ve radikal kararların verilmemesi gerektiğinden bahseden Dr. Şenay Devi, tutulma zamanlarının çok önemli olduğunu, özellikle Ay tutulmalarının duygularla ilişkili olduğu için ilişkiler ile ilgili herkese önemli ipuçları verdiğinden bahsetti. Bireysel doğum analizi ise kişinin pin kodunun çözümlenmesi gibi olduğunu, yeteneklerden hastalık potansiyeline kadar oldukça geniş bir alanda izler sunduğunu açıkladı.

"2021 BİR UYANIŞ YILI OLACAK"

Dr. Astrolog Şenay Devi 2021 gökyüzü enerjilerini; herkesin Satürn'ün Kova'daki enerji sayesinde ekonomik, bilim ve sanatta yeni bir uyanış sürecine girdiğinden bahsederken aynı zamanda Türkiye'nin çok güçlü bir doğum haritasına sahip olduğunu belirtti.

"KORONAVİRÜS BİTİŞ TARİHİNİ AÇIKLADI"

Gökyüzü enerjilerine göre koronavirüsün Kasım 2022'ye kadar devamlılık göstereceğini söyleyen Dr. Astrolog Şenay Devi, aynı zamanda virüsün hayvanları da etkisi altına alarak mutasyona uğraması ve doğa olaylarında yaşanabilecek pek çok şaşırtıcı gelişme, hem dünyada hem de ülke gündeminde Mayıs-Haziran döngüsüne damga vuracağına dair açıklamalarda bulundu. Liderler ve bilimle ilgili konularda ezberleri bozacak gelişmelere tanıklık edilebileceğini belirtti.

Bu döngüde gökyüzünün insanlığı sınavdan geçirdiğini söyleyen Şenay Devi, gerçekten inananların, kimseyi ötekileştirmeyen, biz olma bilincine sahip insanların 2021'in ikinci yarısından kazananlar ve kabul görenler olacağını belirtti. Bencil ve benmerkezci yapıya sahip insanların ise bu döngüde hak ettikleri ile karşılaşacağını ve üstelik bunun liderlerden halka geniş bir alanda görülebileceği de açıklamaları arasında yer aldı.

"TEMMUZ VE EYLÜL ÖNEMLİ GELİŞMELERİN AYI"

Dr. Astrolog Şenay Devi'ye göre ise kısıtlamaların bir süre daha devam edeceği görülüyor. Özellikle Temmuz ve Eylül aylarının Türkiye'de tıpta önemli gelişmelerin altına imza atacak enerjiler barındırdığını ise sözlerine ekledi.

Nisan ayında ise hayattaki önceliklerin yeniden yapılandırılma şansının olduğu, gezegenin etkilerinin olumlu olduğu bir ay olduğunu belirtti. Aynı zamanda Dr. Astrolog Şenay Devi'ye göre; Eylül ayı, gökyüzünün destekleyici etkilerine sahip olduğu ve bireysel anlamda da siyasi konularda da yeni oluşumlarla karşılaşabileceği, yanlışların fark edileceği ve pek çok ilkin deneyimlendiği enerjilerin barındıran bir ay olacak.