Erdoğan’dan sıcak mesaj

BUGÜN NELER OLDU

CUMHURBAŞKANIRecep Tayyip Erdoğan, Almanya ziyareti öncesi ABD'den sıcak mesajlar verdi. Erdoğan, iki ülke arasındaki gergin günlerin geride kalacağına vurgu yapıp, "Türkiye-Almanya ilişkilerini o eski sıcak dönemine yeniden taşımak istiyoruz. İlişkilerimizi yeniden güçlendirmek istiyoruz" dedi. Erdoğan, "Türkiye'nin Almanya ile olan ilişkileri ticari hacim noktasında çok çok yüksekti. Bunu yine o seviyeye getirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.seyahatinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrası yurtdışına ilk resmi devlet ziyareti olacağını belirten Erdoğan, yarın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir görüşmesi olacağını, ertesi gün de ucu açık kahvaltıda bir araya geleceklerini hatırlatarak, pek çok konuyu ele alacaklarını ifade etti. Erdoğan, "Atılması gereken adımları atacağımıza inanıyorum" dedi.Berlin'e önemli dosyalar ile gelecek. Bu dosyalar arasında FETÖ, PKK, mülteci sorunu, İslamofobi gibi konular bulunuyor. Steinmeier ve Merkel ile görüşülecek konular arasında, Leopard tankları ile Türkiye'deki demiryollarının modernizasyonu ve Almanya İslam Konferansı'nda yeni bir İslam tanımı yapılması da bulunuyor.ZİYARETİN önemli konularından biri de PKK olacak. Erdoğan, Merkel'e rapor iletip Almanya'nın bölücü örgüte sığınak olmasının önüne geçmesinin beklendiğini aktaracak. Türk sivil toplum kuruluşlarına yönelik saldırılar gerçekleştiren PKK, PYD, YPG yandaşlarının adalet önüne çıkarılmasını isteyecek.adım atılmasını isteyeceği konuların başında firari FETÖ'cülerin iadesi yer alıyor. Erdoğan'ın Merkel'e aralarında 17-25 Aralık savcısı Zekeriya Öz, darbe girişimini yöneten Adil Öksüz'ün yanı sıra Faruk İlk, Halit Esendir, Şerif Ali Tekelan gibi örgütün üst düzey isimlerinden oluşan ve iadesi istenen 40 kişilik liste vermesi bekleniyor.