Madenci kızının büyük başarısı

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'ya göç eden birinci kuşak Türklerin çocuk ve torunları başarıdan başarıya koşuyor. Onlardan biri de su anda Duisburg-Essen Üniversitesi Kliniği'nde organ nakli ünitesinin bölüm başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Arzu Özçelik. Kayserili madenci ailenin kızı olarak Almanya'da doğan Özçelik, ilkokulda eğitim seviyesi düşük ortaokula (Hauptschule) yönlendirildi. Öğretmeni lise bitirme sınavında başarılı olacağına inanmadı.Kendisine inanmayanları mahcup eden Özçelik, sınavı birincilikle astı ve Duisburg-Essen Üniversitesi'nde tıp öğrenimine basladı. Arzu Özçelik, "Isçi bir ailenin çocuğu nasıl lise bitirme sınavını asacak diye düşünülürdü. Buna aldırış etmeden ve hedeflerimden sapmadan ilerledim. Sonra tıp okuyamayacağım düşünüldü. Çünkü 'yabancı bir isçi ailenin çocuğu başaramaz' deniyordu. Su anda bölüm başkanlığını yaptığım üniversitede eğitimimi tamamladım" seklinde konuştu.Herne'de bir Türk mahallesinde doğup büyüyen Özçelik, "Duisburg- Essen Üniversitesi'nde doçentlik törenine 'Başarılı olamayacaksın' diyen öğretmenimi de davet ettim. Benden özür diledi. 2007-2009 yılları arasında Amerika'da çeşitli araştırmalar yaptım. Onkolojik cerrahi alanında çalıştım. 2012-2018 yılları arasında Türkiye'de canlı karaciğer nakli alanında çalıştım. Ağustos ayından beri Duisburg-Essen Üniversitesi'nde bölüm başkanlığını yürütüyorum" dedi. Evli ve iki çocuk annesi olan Özçelik, "Almanya'daki Türk toplumunda Almanlarda da olduğu gibi organ bağışına ilgi çok az.Türkiye'de ilgi daha çok. Türkiye'de aile bağları daha sıkı ve insanlar daha yardımsever. Buradaki Türk toplumunun da organ nakline sıcak bakabileceğine inanıyorum" dedi.Cengiz PARLAYAN / BOTTROP