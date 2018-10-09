Faşist dövüşçüyü paramparça etti

AMERİKA'NIN
Las Vegas şehrinde yapılan hafif sıklet maçında, Dağıstanlı Khabib Nurmagomedov
, İslam'a ve ailesine hakaret eden İrlandalı rakibi Conor McGregor
'a kafesi dar etti. Maç sonu da olay çıktı. Nurmagomedov, kendisini terörist olmakla bile suçlayan McGregor'u daha 4. rauntta rear naked choke (arkadan boğma) ile pes ettirdi. Ki bu sırada 27-0 öndeydi. Ardından Khabib kafesin üstünden atlayarak maç boyu kendisine küfür eden McGregor'un jiu-jitsu hocası Dillon Danis'i ve taraftarlarını da dövdü. KİMSE DİNİME KÜFÜR EDEMEZ
Khabib, "Babama, anneme küfür ettiler, dinime küfür ettiler, bana terörist dediler. Kimse benim dinime küfredemez" dedi. F.Bahçe'nin Cezayirli oyuncusu Benzia da sosyal medyadan Khabib'in dua ederkenki fotoğrafını paylaştı.