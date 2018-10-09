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Faşist dövüşçüyü paramparça etti

İrlandalı faşist kafes dövüşçüsü , Dağıstanlı rakibi Nurmagomedov’a ve İslam’a hakaretlerinin bedelini ağır ödedi. Nurmagomedov, McGregor’u evire çevire dövdü

Giriş Tarihi: 9.10.2018 08:56
Faşist dövüşçüyü paramparça etti
AMERİKA'NIN Las Vegas şehrinde yapılan hafif sıklet maçında, Dağıstanlı Khabib Nurmagomedov, İslam'a ve ailesine hakaret eden İrlandalı rakibi 'a kafesi dar etti. Maç sonu da olay çıktı. Nurmagomedov, kendisini terörist olmakla bile suçlayan McGregor'u daha 4. rauntta rear naked choke (arkadan boğma) ile pes ettirdi. Ki bu sırada 27-0 öndeydi. Ardından Khabib kafesin üstünden atlayarak maç boyu kendisine küfür eden McGregor'un jiu-jitsu hocası Dillon Danis'i ve taraftarlarını da dövdü.

KİMSE DİNİME KÜFÜR EDEMEZ
Khabib, "Babama, anneme küfür ettiler, dinime küfür ettiler, bana terörist dediler. Kimse benim dinime küfredemez" dedi. F.Bahçe'nin Cezayirli oyuncusu Benzia da sosyal medyadan Khabib'in dua ederkenki fotoğrafını paylaştı.
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Faşist dövüşçüyü paramparça etti
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