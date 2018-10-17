Provokatif oyuna tepki gösterdi

HOLLANDA'DA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan tiyatro, başkent Amsterdam'da sahne aldı. 'De Rode Klauw' (Kızıl pençe) adlı oyunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretler yağdırıldı. Tarihçi, yazar Mehmet Tütüncü
, oyunu skandal olarak yorumlarken, "Sahnelenen oyunu Sultan Abdülhamid'in özel hayatını konu alan bir oyuna benzetiyorum" dedi. Oyunu seyrettiğinde şoke olduğunu söyleyen Tütüncü, "Bu oyun tam bir skandal. Oyunda, Cumhurbaşkanı'nın özel yasamı ile ilgili çok saçma sapan olaylar kurgulanmış. Bu oyunu provokatif olarak değerlendiriyorum" diye konuştu.