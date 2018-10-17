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Provokatif oyuna tepki gösterdi

Giriş Tarihi: 17.10.2018 09:49
Provokatif oyuna tepki gösterdi
HOLLANDA'DA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan tiyatro, başkent Amsterdam'da sahne aldı. 'De Rode Klauw' (Kızıl pençe) adlı oyunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretler yağdırıldı. Tarihçi, yazar , oyunu skandal olarak yorumlarken, "Sahnelenen oyunu Sultan Abdülhamid'in özel hayatını konu alan bir oyuna benzetiyorum" dedi. Oyunu seyrettiğinde şoke olduğunu söyleyen Tütüncü, "Bu oyun tam bir skandal. Oyunda, Cumhurbaşkanı'nın özel yasamı ile ilgili çok saçma sapan olaylar kurgulanmış. Bu oyunu provokatif olarak değerlendiriyorum" diye konuştu.
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Provokatif oyuna tepki gösterdi
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