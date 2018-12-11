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basınından çifte standart! Gezi provokasyonu için barışçıl eylemler derken...

Fransa'nın başkenti 'te hayat pahalılığı ve zamları öne sürerek başlatılan eylemler devam ederken medyasının eylemler karşısındaki tavrı da oldukça dikkat çekici oldu. Türkiye'deki Gezi Parkı provokasyonu için barışçıl eylemler ifadesini kullanan Fransız basını, Paris'teki eylemcileri ise terörist olarak tanımladı. Fransız basının bu tavrı kadar Batı medyasındaki diğer kuruluşların da olaylar karşısında sessizliğe gömülmeleri ise dikkatlerden kaçmadı.

Giriş Tarihi: 11.12.2018 10:23 Güncelleme Tarihi: 11.12.2018 10:51
Fransız basınından çifte standart! Gezi provokasyonu için barışçıl eylemler derken...

Fransa'daki şiddetli eylemlerin artması sonrasında hükümetin geri adım atması Sarı Yeleklileri durduramadı. Paris'teki eylemciler tıpkı Gezi'deki gibi her yeri yakıp yıktı. Gezi'de eylemcileri kahraman gibi gösteren canlı yayınlar yapan Fransız basını ise benzer olaylar kendi ülkelerinde olunca göstericileri terörist ilan etti. Yapılan haberlerde göstericiler "terörist" ve "Vandal" olarak ilan edilirken polise övgüler yağdırıldı.

LE FİGARO - GEZİ

"Türkler Erdoğan'ın otoriter uygulamalarına karşı eylem yapıyor" başlığını atarak Gezi'de asıl hedefi işaret etmişti.

Fransız basını Gezi'de başka Paris'te başka!

LE FİGARO - SARI YELEKLİLER

"Sarı Yelekliler Bordeaux kent meydanında toplanıp molotof kokteylleri attılar. Sarı Yelekliler kontrolden çıkıp polisle çatışıp etrafı yakıp yıktılar."

LİBERATİON - GEZİ

"Türkiye, Bir bahar havası… Burası İstanbul'un Tahrir Meydanı" ifadelerine yer verip Gezi olaylarını Mısır'daki eylemlere benzetip darbe çığırtkanlığı yapmıştı.

LİBERATİON - SARI YELEKLİLER

"Sarı Yelekliler maksadını aştı. Hükümetin diyalog çağrısına 'Artık çok geç' diyerek eylemleri amacından saptırdı diyerek göstericileri eleştirdi.

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Fransız basınından çifte standart! Gezi provokasyonu için barışçıl eylemler derken...
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