2018’e Erdoğan damgası

BUGÜN NELER OLDU

2018 yılında Almanya'ya Başkan Recep Tayyip Erdoğan damga vurdu. Almanya'da en çok konuşulan isimlerin başında gelen Başkan Erdoğan, Alman Haber Ajansı dpa'nın 2018 yılındaki olayları anlatan fotoğraflarda da başı çekti. dpa'nın Erdoğan ile ilgili geçtiği fotoğraf sayısı 10'u buldu. Yılın en önemli siyasi olayları arasında Türkiye'de 24 Haziran'da yapılan genel seçimler de yer aldı.DPA, Erdoğan'ın seçim sonrası yemin ederek göreve başlamasının da fotoğraflarını yayına koydu. Almanya ziyaretinde Cumhurbaşkanı Steinmeier ile eşi tarafından karşılanması ve Erdoğan'ın Berlin ziyaretinde Türkleri selamladığı an da dpa'nın önemli bulduğu diğer Erdoğan fotoğrafları oldu. İstanbul'daki Erdoğan, Merkel, Putin ve Macron zirvesi de yılın en önemli olayları arasında gösterildi.DPA'nın 'Yılın Demeçleri' arasına ise Dışişleri Bakanı Mavlüt Çavuşoğlu'nun 5 Haziran'da dpa'ya verdiği röportajında yaptığı bir açıklama alındı. Çavuşoğlu'nun, "Erdoğan diktatör değil. Erdoğan bu ülkeyi reforme etti. Erdoğan bu ülkeye tüm özgürlükleri getirdi: basın özgürlüğü, fikir özgürlüğü, insan hakları..." sözleri yılın demeçlerinden oldu.Alman Haber Ajansı'nın Hessen Eyaleti'ndeki yılın olayları arasına Hanaulu kahraman Mustafa Alptuğ Sözen'in cesareti de girmeyi başardı. Alptuğ Sözen'in raylara düşen alkollü birini kurtarmak isterken yaşamını yitirmesi, yılın en önemli olayları arasında gösterildi.