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’de Romanya tartışması

Komisyonu Başkanı Juncker, Romanya’nın yarın başlayacak AB dönem başkanlığına, reform sürecindeki duraksama nedeniyle şüpheyle yaklaştığını söyledi

Giriş Tarihi: 1.1.2019
AB’de Romanya tartışması
Romanya 1 Ocak 2019 tarihinde Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı'nı devralmaya hazırlanırken, AB Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker, Bükreş hükümetinin bu görevi yapabileceği konusunda şüpheleri olduğunu dile getirdi. Alman Welt am Sonntag gazetesine verdiği demeçte Romanya'nın "teknik olarak iyi hazırlandığını" belirten Juncker, "Ancak Bükreş hükümetinin AB ülkelerinin dönem başkanlığını yapmanın tam olarak ne anlama geldiğini idrak ettiğini sanmıyorum. İhtiyatlı hareket edebilmek için, başkalarına kulak vermeye hazır olmak ve kendi isteklerini geri plana koymak konusunda sağlam iradeye sahip olmak gerek. Bu noktada bazı şüphelerim var" şeklinde konuştu.

REFORM SÜRECİ DURAKLADI
AB Komisyonu kasım ayında bir rapor yayınlayarak, 1 Ocak'ta dönem başkanlığını Avusturya'dan devralacak olan Romanya'nın hukuk devlet ilkelerine uyulması ve yolsuzlukla mücadele alanlarında önemli eksikleri bulunduğunu bildirmişti. Raporda, ülkedeki reform sürecinin durakladığı, süreçte geri adım atıldığı kaydedilmişti.
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AB’de Romanya tartışması
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