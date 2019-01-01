AB’de Romanya tartışması

BUGÜN NELER OLDU

Romanya 1 Ocak 2019 tarihinde Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı'nı devralmaya hazırlanırken, AB Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker, Bükreş hükümetinin bu görevi yapabileceği konusunda şüpheleri olduğunu dile getirdi. Alman Welt am Sonntag gazetesine verdiği demeçte Romanya'nın "teknik olarak iyi hazırlandığını" belirten Juncker, "Ancak Bükreş hükümetinin AB ülkelerinin dönem başkanlığını yapmanın tam olarak ne anlama geldiğini idrak ettiğini sanmıyorum. İhtiyatlı hareket edebilmek için, başkalarına kulak vermeye hazır olmak ve kendi isteklerini geri plana koymak konusunda sağlam iradeye sahip olmak gerek. Bu noktada bazı şüphelerim var" şeklinde konuştu.AB Komisyonu kasım ayında bir rapor yayınlayarak, 1 Ocak'ta dönem başkanlığını Avusturya'dan devralacak olan Romanya'nın hukuk devlet ilkelerine uyulması ve yolsuzlukla mücadele alanlarında önemli eksikleri bulunduğunu bildirmişti. Raporda, ülkedeki reform sürecinin durakladığı, süreçte geri adım atıldığı kaydedilmişti.