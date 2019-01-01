Almanya’da sahte haber skandalı büyüyor

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Alman haber dergisi Der Spiegel'de ödüllü Claas Relotius isimli genç muhabirin birçok röportajında sahtekarlık yaptığının ortaya çıkmasının ardından, dergide başlatılan soruşturma sonucunda iki üst düzey gazetecinin sözleşmesi iptal edildi. Deutche Welle'nin haberine göre, göre 1 Ocak tarihinde derginin basılı versiyonunun genel yayın yönetmenliğine gelmeye hazırlanan Ulrich Fichtner ve aynı tarihten itibaren toplum departmanının sorumluluğunu üstlenmesi öngörülen Matthias Geyer'in yeni sözleşmelerinin askıya alındığı açıklandı.Yılbaşında derginin hem basılı ve hem de online versiyonunun genel yayın yönetmenliğini devralacak olan Steffen Klusmann'ın konuyla ilgili olarak Der Spiegel çalışanlarına gönderdiği e-postada iki editörün de gerekli görüldüğü takdirde istifalarını vermeyi teklif ettiğini belirtti. "Kanımca sorumluluğu ancak hata yaptığınız takdirde üstlenmeniz gerekir" diyen Klusmann, Fichtner ve Geyer ile konuşarak, skandalın aydınlığa kavuşturulması için kurulan komisyon çalışmalarını tamamlayana kadar yeni sözleşmelerinin askıya alınması konusunda kendileriyle görüşbirliğine vardığını kaydettiDer Spiegel için 7 yıldır muhabirlik yapan Claas Relotius (33), aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 14 uluslararası haber hakkında yalan haber yaptığı ortaya çıkınca üç hafta önce özür dileyip istifa etmişti. Relotius, 2014'te CNN'in Almanca konuşulan ülkelerde verdiği bir ödül kapsamında "Yılın Gazetecisi" seçilmişti.