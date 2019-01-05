Ukrayna'da Buket Yıldız ve Zeynep Hüsnübey'in katili eve nasıl girdi?

Ukrayna'nın Harkov kentindeki Karazin Üniversitesi'nde tıp eğitimi alan Buket Yıldız (20) ve Zeynep Hüsnübey'in(22) katil zanlısının eve kapıyı zorlamadan girdiği belirlendi. Bu da Ukrayna polisinin katil zanlısı olarak aradığı ve çifte cinayetin ardından Türkiye'ye kaçtığı ortaya çıkan Hüsnü Can Ç.'ye kapıyı, Buket Yıldız'ın açmış olma ihtimalini akıllara getirdi. Diğer bir ihtimal ise Buket Yıldız'ın eski erkek arkadaşı olan zanlının, evin yedek anahtarını temin ettiği yönünde.

Harkov Ulusal Karazin Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olan Buket Yıldız ve Zeynep Hüsnübey'in, 31 Aralık gecesi öldürülmeleriyle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Harkov'daki Valentinovskaya Caddesi üzerindeki apartman dairesinde cesetleri bulunan kızların katil zanlısının, eve kapıyı zorlamadan girdiği tespit edildi. Ukrayna polisi yaptığı incelemede kapıda zorlama olmadığını belirledi. Bu da evde o an yalnız olan ve boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulunan Buket Yıldız'ın katiline kapıyı açtığı ihtimalini akla getirdi. Polisin üzerinde durduğu diğer bir ihtimal ise, Buket Yıldız'ın eski erkek arkadaşı olan ve cinayetin ardından Türkiye'ye kaçtığı tespit edilen Hüseyin Can Ç.'nin evin yedek anahtarını elde etmiş olması. Polis, daha önce kızları rahatsız ettiği bilinen zanlının, yedek anahtarı olup olmadığını araştırıyor.

TÜRK POLİSİYLE İRTİBATA GEÇİLDİ

Buket Yıldız'ı öldürdükten sonra evden çıkan katil zanlısının, Zeynep Hüsünbey ile kapıda karşıla��tığı da ortaya çıktı. Zanlının, alışverişten dönen Zeynep Hüsünbey'i kapının önünde bıçakladıktan sonra kaçtığı belirlendi.

Ukrayna'ya yaklaşık 10 gün önce giren zanlının, cinayetten hemen sonra da İstanbul'a uçtuğu belirtildi. Ukrayna polisinin katil zanlısının yakalanması için Türk meslektaşlarıyla irtibata geçtiği, hakkında uluslararası arama kararı verilen zanlının yakalanması için gerekli belgeleri ise önümüzdeki günlerde Türk makamlarına gönderileceği belirtildi.

SORUŞTURMAYLA İLGİLİ AYRINTILAR AÇIKLANDI

Ukrayna'nın Harkov kentinde üniversite öğrencisi Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi'nin öldürülmesine dair, Ukrayna polisinin geniş çaplı araştırması sürerken, soruşturmayla ilgili yeni ayrıntılar açıklandı.



Harkov emniyetinden yapılan açıklamada, Türkiye'ye kaçan 1998 doğumlu zanlı Hüsnü Can Ç. hakkında uluslararası arama kararı çıkarıldığı belirtildi. Cinayetin işlendiği daireden maktullere ait olan dizüstü bilgisayar, printer ve cep telefonlarının da çalındığının tespit edildiği vurgulandı. Şüphelinin, kasten cinayet ve gasp suçlarından arandığı kaydedildi.



Ukrayna polisi, şüphelinin iki fotoğrafını da yayımladı.





ŞÜPHELİNİN EŞGALİ VERİLDİ



Cinayet zanlısı Hüsnü Can Ç.'nin Ukrayna'dan ayrılırken üzerinde siyah mont, gri eşofman, beyaz tişört ve siyah ayakkabılar olduğu, beraberinde sırt çantası ile gitar bulunduğu belirtildi. 170 cm boyundaki zanlının sol kaşında ve alt dudağında piercing bulunduğu ve yüzünde çizikler olduğu bilgisi de verildi.



31 Aralık günü 16.00-19.00 saatleri arasında zanlıyı "Studentska" metro istasyonu civarında gören görgü tanıkları ile havaalanına götüren taksi şoförünün de arandığı bildirildi.



Harkov Ulusal Karazin Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olan 20 ve 22 yaşlarındaki Buket ve Zeynep'ten haber alamayan arkadaşları önceki gün durumu polise bildirmiş; kızların kaldıkları Harkov'daki Valentinovskaya Caddesi üzerindeki bulunan apartman dairesine giden polis ekipleri, kızların cansız bedenleri ile karşılaşmıştı. Yapılan incelemede öğrencilerin bıçaklanarak öldürüldükleri tespit edilmişti.







EV SAHİBİ: İFTİRAYI ATANLAR ÖZÜR DİLEYECEK



Moskova'da yaşadığı öğrenilen ev sahibi Adel Taysir Almadani ise sosyal medya hesabından "Bütün bu olaylar açıklığa kavuştuğunda, asılsız bilgiyi yayanların, iftirayı atanların alenen özür dilemişini bekliyorum" mesajını paylaştı. Yerel basın ev sahibi olan Almadani'nin annesinin de 23 Aralık'ta aynı apartmandaki bir başka dairede ölü bulunduğunu; kadının cesedinin, küvette sıcak suyla haşlandığının tespit edildiğini yazdı.