Avrupa’da istifa çağrıları susmuyor

BUGÜN NELER OLDU

Fransa'da hükümet karşıtı gösteriler düzenleyen "sarı yelekliler", haftasonunda ülke genelinde yeniden sokağa çıktı. Paris'in Invalides Meydanı'na gelen göstericiler ile polis arasında gergin anlar yaşandı. Polis, kendilerine taş ve şişe atan eylemcilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Gösteride çıkan olaylarda 20 kişi gözaltına alındı. Paris'in yanı sıra Rouen, Caen, Rennes ve Lyon kentlerinde de düzenlenen gösterilerde polisle eylemcilerin arasında gerginlik yaşandı. İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre ülke çapında düzenlenen gösterilere 7 bini Paris'te olmak üzere 84 bin kişi katıldı. Ülkedeki eylemlerde 80 bin polis görev yaptı.Macaristan'da da yıllık fazla mesai saatlerinin artırılmasını öngören yeni çalışma yasası dolayısıyla geçen yıl başlayan hükümet karşıtı protestolar devam ediyor. Macaristan'ın birçok kentinde yüzlerce kişi, muhalefet tarafından "köle yasası" olarak adlandırılan "fazla mesai" yasasını protesto etti. Başkent Budapeşte'deki eyleme, ana muhalefet partisi Jobbik'in yanı sıra diğer muhalefet partileri, sivil toplum kuruluşları ve sendikalar da destek verdi. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daysa "5 milyondan yalnızca biri" sloganıyla yedi hafta önce düzenlenmeye başlanan hükümet karşı gösterilerde on binlerce gösterici bu kez Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in istifasını istedi.Sarı Yelekliler'in eylemlerinde şimdiye kadar 10 kişi öldü, en az 2 bin kişi yaralandı, yaklaşık 6 bin kişi gözaltına alındı.