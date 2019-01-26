Helal Olsun Mevlüde ana

Mevlüde Genç, 29 Mayıs 1993'te Solingen'de faşistlerin yaktığı evde, iki kızını, iki torununu ve yeğenini kaybetti. Acısını yüreğine gömdü, yıllarca Türklere ve Müslümanlara yönelik saldırılara karşı savaştı. Türk-Alman Öğrenci ve Akademisyenler Platformu (TD Plattform) Mevlüde Genç'i, '2019 Plattino Ödülü'ne layık gördü.

AYNI FOTOĞRAFA GİRMEM

Mevlüde Ana, Ermeni soykırımı iftiralarına destekleyen Fatih Çevikkollu'nun da kendisiyle ödül alacağını öğrenince isyan etti, "Ödülü istemem, Türkiye düşmanlarıyla aynı fotoğrafa girmem" dedi. SABAH'a konuşan Mevlüde Ana, TD Plattform Başkan ve yöneticilerinin kendisini ziyaret edip ödülü haber verdiklerini belirterek, "Türkiye düşmanlarıyla aynı ortamda bulunacağım söylenmediği için ödülden vazgeçtim" dedi.

İKİ DEVLET İKİ TOPLUM

Fatih Çevikkollu'nun kim olduğunu öğrendikleri anda TD Plattform'u telefonla aradığını anlatan Mevlüde Ana, "Bizim politikayla, onunla, bununla işimiz olmaz. 'Biz ne cennet vatanımız Türkiye'ye, ne Türk vatandaşlarımıza ve ne de yaşadığımız Almanya ve Alman toplumuna zarar gelsin isteriz. Biz iki devleti de iki toplumu da bir tutuyoruz' dedikten sonra ödülü almaktan vazgeçtiğimizi kendilerine bildirdik" açıklamasında bulundu.

ÖDÜL TÖRENİ İPTAL EDİLDİ

2006 yılında Köln'de kurulan TD Plattform, gelen yoğun tepkiler üzerine 23 Şubat tarihinde Düsseldorf'ta düzenlemeyi planladığı 2019 Plattino Ödül Töreni'ni çeşitli nedenlerden dolayı iptal etmek zorunda kaldığını bildirdi. İptal kararı almalarındaki asıl nedenin ise Türk toplumunun Fatih Çevikkollu ismine gösterdiği tepki olduğu öğrenildi.