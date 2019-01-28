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Uyanıkların Atatürk’lü euro oyunu

Koleksiyoner olduğunu söyleyen Özgür Honaş ve İbrahim Gölgeli, bir şirkete bastırdıkları paraları “ Atatürk portreli euro bastı” diye lanse etti

Giriş Tarihi: 28.1.2019
Uyanıkların Atatürk’lü euro oyunu

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Atatürk resimli euro banknotları bastığı haberlerinin gerçek olmadığı ortaya çıktı. Koleksiyoner olduğunu söyleyen Özgür Honaş ve arkadaşı İbrahim Gölgeli'nin bu hatıra paraları, dileyen herkesin istediği motifle para bastırabileceği bir matbaaya hazırlattığı öğrenildi. "Türk koleksiyonerin çalışmaları sonucunda" denilen haberde ayrıca koleksiyoner Honaş'ın bundan sonraki amacının ise bir "Cumhurbaşkanları Serisi" oluşturmak olduğu belirtiliyor. Merkezi Fransa'da olan bir şirketin geliştirdiği yöntem, Almanya'da www.euroschein-souvenir.de sitesi tarafından pazarlanıyor. Dileyen herkesin bastırabileceği paralar en az 5 bin adet basılıyor. FRANKFURT

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Uyanıkların Atatürk’lü euro oyunu
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