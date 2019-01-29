FETÖ’cüler Alman mahkemelerini felç etti

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Almanya'ya kaçan FETÖ'cü hainlerin iltica davaları, mahkemeleri çalışamaz hâle getirdi. SABAH, Almanya'nın nüfusu en kalabalık eyaleti Kuzey Ren Vestfalya'daki (NRW) yedi idari mahkemede açılan iltica davalarını inceledi. Çıkan sonuca göre hain FETÖ'cüler 2 bin 634 iltica davası açtı.Mahkemeler bu davalar nedeniyle çalışamaz duruma düşünce hâkimler de isyan etti. FETÖ'cüler Aachen kentinde 260, Arnsberg'de 259, Minden'de 271, Gelsenkirchen'de 320, Düsseldorf'ta 543, Köln'de 426 ve Münster'de 555 dava açtı.