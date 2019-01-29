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’cüler Alman mahkemelerini felç etti

Hain ’cülerin ’da açtığı iltica davalarının hızla artması nedeniyle mahkemeler çalışamaz duruma geldi

CENGİZ PARLAYAN Avrupa Haberleri
Giriş Tarihi: 29.1.2019
FETÖ’cüler Alman mahkemelerini felç etti
Almanya'ya kaçan FETÖ'cü hainlerin iltica davaları, mahkemeleri çalışamaz hâle getirdi. SABAH, Almanya'nın nüfusu en kalabalık eyaleti Kuzey Ren Vestfalya'daki (NRW) yedi idari mahkemede açılan iltica davalarını inceledi. Çıkan sonuca göre hain FETÖ'cüler 2 bin 634 iltica davası açtı.

HER AY 20 DAVA AÇILIYOR
Mahkemeler bu davalar nedeniyle çalışamaz duruma düşünce hâkimler de isyan etti. FETÖ'cüler Aachen kentinde 260, Arnsberg'de 259, Minden'de 271, Gelsenkirchen'de 320, Düsseldorf'ta 543, Köln'de 426 ve Münster'de 555 dava açtı.
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FETÖ’cüler Alman mahkemelerini felç etti
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