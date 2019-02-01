Almanya DİTİB’e savaş açtı

BUGÜN NELER OLDU

Diyanetİşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Almanya'da hedef haline getirildi. DİTİB'in İslam din dersleri müfredatını belirlemesi ve imamların Türkiye'den gelmesinin önüne geçmek amacıyla alternatif oluşumlar kurulmaya başlandı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından hedef seçilen DİTİB'e karşı önce 'Seküler İslam Girişimi' kuruldu. Sonra Baden Württemberg Eyalet Hükümeti de vakıf kurma çalışması başlattı.Aşağı Saksonya Eyaleti'nde ise 'Aşağı Saksonya Müslümanları' adlı oluşum kuruldu. Almanya'nın DİTİB'e savaş açma süreci projelere desteğin azaltılması ile başladı. Ardından Hessen başta olmak üzere farklı eyaletlerde din dersleri konusunda DİTİB ile işbirliğinin sonlandırılması gündeme taşındı. Türkiye düşmanlığı yapan bazı Alman medya kuruluşları ise DİTİB'i itibarsızlaştırma çalışması başlattı.Almanya önce Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından görevlendirilen imamların Almanca bilmesi şartını koştu, ardından Almanca hutbe dayatması yaptı.Türkiye düşmanları, seçim dönemlerinde "DİTİB cami dernekleri AK Parti propagandası yapıyor. Camiler, Erdoğan'ın uzun kolu" yaygarası yaptı.FETÖ'cülerin hain darbe girişiminden sonra, "İmamlar bizi fişliyor" yalanı ortaya atıldı. Tüm DİTİB teşkilatları ve imamlarımız ajanlıkla suçlandı.Bu gelişmeler yaşanırken Almanya İslam'ı modeli tartışmaya açıldı. FETÖ'cü Seyran Ateş ve Cem Özdemir, 'Seküler İslam Girişimi'ni kurdu.DİTİB'i itibarsızlaştırmak için Türkiye düşmanı Bild devreye girdi ve "Terör parası Almanya'daki camileri nasıl finanse ediyor" manşeti attı.Ülkede radikalleşmenin önüne geçebilmenin ilk adresi olan DİTİB dışlanırken FETÖ'cülere kol kanat gerildi. FETÖ'nün Almanya'yı yeni üs olarak kullanmasına izin verildi.Bir sonraki adım "DİTİB, Ankara ile bağını tamamen kopartsın" oldu. İmamların Almanya'da yetişmesi gündeme taşındı.Suçlamaların ardından DİTİB ile hükümetlerin işbirliğinin sonlandırılması gündeme geldi. DİTİB projelerine onay verilmedi, destek azaltıldı.DİTİB camilerine yüzlerce saldırı düzenlendi, ancak sorumluları yakalanmadı. Saldırılar siyasiler tarafından kınanmadı, adeta örtbas edildi.DİTİB'in Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izlenmesi gündeme getirildi. Ardından bu düşünceden vazgeçildiği açıklandı.