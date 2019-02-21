Şİddete karşı koşacaklar

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'da iki kıza yardım ettiği sırada kendisi şiddete kurban giden Tuğçe Albayrak adına kurulan dernek ve Bad Soden Salmünster Belediyesi, koşu organize ediyor. 'Spessarthelden-Laufen gegen Gewalt' (Spessart KahramanlarıŞiddete Karşı Koşu) adlı koşu 19 Mayıs tarihinde saat 14.00'te başlayacak ve 16.00'da sona erecek.HAMILIĞINI, eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff'un üstlendiği koşuya dileyen herkes katılabilecek. Kayıtlar, 12 Mayıs tarihine kadar yapılacak. Koşuyla ilgili daha detaylı bilgiye www.spessarthelden. com adresinden ulaşılabilecek. Tuğçe, 28 Kasım 2014 tarihinde, doğum gününde yaşamını kaybetmişti.BAD SODEN