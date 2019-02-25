Haberler > Avrupa Haberleri > Ukrayna Eski Genelkurmay Başkanı Zamana gözaltına alındı

Eski Genelkurmay Başkanı Zamana gözaltına alındı

eski Genelkurmay Başkanı Vladimir Zamana, 'vatana ihanet' suçlamasıyla gözaltına alındı. 'de beş yıl önce Batı yanlısı grupların Cumhurbaşkanı Yanukoviç'e karşı düzenledikleri ihtilal sırasında Zamana, 'Kiev'e ordu birliklerini sevketme' emrini yerine getirmeyi reddetmiş; bu nedenle, ihtilalden iki gün önce, 19 Şubat'ta görevden alınmıştı.

DHA Avrupa Haberleri
Giriş Tarihi: 25.2.2019 17:44
Ukrayna Eski Genelkurmay Başkanı Zamana gözaltına alındı

Ukrayna Askeri Savcılığı'nın Ukrayna istihbarat teşkilatı SBU ile bu sabah ortaklaşa gerçekleştirdikleri operasyonda, eski Genelkurmay Başkanı Zamana'nın evine baskın düzenlendi. Evde yapılan aramanın devam ettiği, Zamana'nın gözaltına alındığı belirtildi.

EMRİ YERİNE GETİRMEYİ REDDETMİŞTİ

Kiev'de beş yıl önce Batı yanlısı grupların Cumhurbaşkanı Yanukoviç'e karşı düzenledikleri ihtilal sırasında Zamana, 'Kiev'e ordu birliklerini sevketme' emrini yerine getirmeyi reddetmiş; bu nedenle, ihtilalden iki gün önce, 19 Şubat'ta görevden alınmıştı. İhtilalin hemen ardından, Ukrayna Ordusu'nun tamamiyle ihtilalcilerin safına geçtiğini ilan etmiş ve ihtilalcilerin denetimine geçen Ukrayna Parlamentosu tarafından, Ukrayna Savunma Bakanlığı'nı denetlemekle görevlendirilmiş; kısa bir süre sonraysa, emekliye sevkedilmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ukrayna Eski Genelkurmay Başkanı Zamana gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN