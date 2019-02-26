Hainleri çıldırtan dizi

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Terör örgütü PKK yandaşları, Netflix dizisi Börü'yü yayından kaldırtmak için seferber oldu. Seferberlik Bild gazetesi üzerinden başlatıldı, Almanya Kürt Toplumu'nca devam ettiriliyor. 2015'teki Sur olaylarının ekrana yansıtılması ile başlayan dizide Jandarma Özel Harekat ekibinin teröristlerle kahramanca mücadelesinin ekrana getirilmesini, Türkiye karşıtı Bild de "Başkan Erdoğan'ın zevkine göre" diye yorumladı.BILD, "Börüler milliyetçi, radikal ve vatanseverlikten gözü dönmüş kişilerdir. Çok çabuk anlaşılıyor: Türk olmayan her şey Börülerin gözlerine batıyor" dedi. Bild, dizide özel harekatın kullandığı kurt sembolünü, 'Milliyetçiler, ırkçılar bu sembolü kullanır' diye yansıttı. Hemen ardından Almanya Kürt Toplumu, Netflix'e mektup yazıp diziyi şikayet etti. Mektupta, "Bu diziyi yayından kaldırın" denildi.Diyarbakır Sur'da PKK'lıların bertaraf edilmesinin işlendiği bölümden çok rahatsız olan hainler, Netflix'i mektup yağmuruna tuttu. ABD ve İsrail'den medet uman hainler, mektuplarda, "ABD ve İsrail karşıtlığı yapılıyor. Almanya'da yayınlamayın" ifadesini kullandı. Protesto gösterisine hazırlanan PKK'lılar, Almanya'da 2006'da Kurtlar Vadisi Irak filminin de yasaklanmasını istemişti.