Ayşe’ye yok Lena’ya çok

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Almanya'nın Bremen Üniversitesi'nde dilbilimci olan öğretim görevlisi Dr. Inke Du Bois, aksanın etkilerini anlatabilmek için öğrencilerinden bir araştırma yapmalarını istedi. Alman, Türk ve Amerikalı aksanı ile konuşan öğrenciler ev kiralamak için 300 telefon görüşmesi yaptı. Bu görüşme sonunda Türklere nasıl ayrımcılık yapıldığı sonucu çıktı.TÜRK aksanıyla kendini Ayşe Gülbeyaz diye tanıtan öğrenci, kiralamak istediği daire için randevu alamadı. Aksansız Almanca konuşup 'Adım Lena Meyer' diyen öğrencilerin yüzde 94,7'si ise randevu alabildi. Amerikalı öğrencinin adı Alice McGraw oldu. Öğrencilerin üçü de kendilerini bekar bir hemşire olarak tanıttı.ADI Ayşe olan öğrenciye, ev sahibi veya emlakçının ismini duyduktan hemen sonra söylediği "Ne yazık ki ev çoktan kiraya verildi" oldu. Ancak hemen ardından arayan Alman öğrenci randevu aldı. Dilbilimci Inke Du Bois, "Emlak sektöründe açıkça ayrımcılık var. Bilinçsiz önyargı hemen ortaya çıkıyor. Buna karşın çok iyi yaklaşımı olan ev sahipleri de vardı" dedi.