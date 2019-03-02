Rayın kraliçesi emekli oldu

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Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde yaşayan Hanife Derici Ayas (61), 1967'de ailesi ile birlikte geldiği Almanya'da 22 yaşındayken vatman oldu. Ülkenin ilk kadın vatmanı olan Ayas, kentin toplu taşıma şirketi Bogestra'da 41 yıl çalıştıktan sonra emekliye sevk edildi. Kentin tüm duraklarını dolaşan Ayas'ın emekli olduktan sonra çıkacağı dünya turunun ilk durağı ise Tayland olacak.İŞ hayatına satış yetkilisi olarak başladığını anlatan Ayas, "Bir Alman kız arkadaşım belediyenin vatman aradığını söyledi. Tek başıma bu işi yapma cesaretim yoktu. 'İkimiz başvuralım' dedim. Ülkenin ilk kadın vatmanları olarak 1980'de işe başladık. İlk kullandığım tramvay 1969 modeldi. Sonra modern tramvaylar geldi. Meslek hayatımda dört farklı model tramvay kullandım. 30 kazaya karıştım" dedi.VATMANLIK yaparken yalnız başına iki çocuk yetiştirdiğini anlatan rayların kraliçesi, "Tramvaya binip benim Türk olduğumu öğrenen Türkler gururlanıyordu. 2003'te Bursaray kurulduğunda dört mühendis ile birlikte Bursa'da eğitim verdim. Ben de bundan gurur duydum. Tramvayda küçük arızaları da tamir ediyordum. Vatmanlık bana disiplin, dakiklik ve planlı yaşam getirdi" dedi.