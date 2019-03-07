BM, Fransa'yı uyardı!

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Fransa'da üç aydan fazladır devam eden sarı yeleklilerin eylemine ilişkin, "Aşırı güç kullanıldığı belirtilen vakalar hakkındaki tüm raporlara ilişkin geniş kapsamlı soruşturma çağrısında bulunuyorum." dedi.

BM Cenevre Ofisi'nde devam eden İnsan Hakları Konseyinin 40. oturumunda konuşan Bachelet, ekonomik haklardan ve kamu işlerinden mahrum bırakıldıklarını düşünen sarı yeleklilerin, Fransa'da protestolarda bulunduğunu söyledi.