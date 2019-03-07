FETÖ’cü alçak kin kustu

BUGÜN NELER OLDU

Türkıye'den kaçan FETÖ'cü Abdullah Bozkurt ile Levent Kenez, BM binasında terör örgütü propagandası yaptı. Türkiye'nin tüm girişimlerine rağmen BM, 'Kadın Sünnetine Karşı Küresel İttifak' adlı paneli iptal etmedi. BM Cenevre Ofisi'ndeki panelin moderatörlüğünü PKK sempatizanı Eric Sottas yaptı.BM Özel Raportörü Fionnuala D. Ni Aolain, bir gün kala panele katılmaktan vazgeçtiğini duyurdu. Today's Zaman'ın eski Ankara Temsilcisi firari Bozkurt ile Kenez, Twitter üzerinden Türkiye'ye yönelik savurdukları iftiraları panelde de yineledi. Bozkurt, program başlamadan önce Anadolu Ajansı muhabirini de tehdit etti.İSVEÇ merkezli sözde düşünce kuruluşu Stockholm Center for Freedom'ın (SCF) kurucularından olan Bozkurt, kuruluş adı altında İsveç devletinden yardımlar alırken FETÖ darbe girişimini aklamaya çalışıyor. İsveç medyasında da sık sık boy gösteren Bozkurt, Türk STK'ları suçlayan açıklamalar yapıyor. CENEVRE