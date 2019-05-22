BND'de ilk kez kadın başkan yardımcısı dönemi

BND'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanlığı diplomatlarından 54 yaşındaki Tania Freiin von Uslar-Gleichen'in BND'nin ilk kadın başkan yardımcısı olacağı belirtildi.

Mevcut Başkan Yardımcısı Ole Diehl'den 1 Temmuz'da görevi devralacak olan Tania Freiin von Uslar-Gleichen, BND'nin Almanya'nın dış ve güvenlik politikasının şekillenmesine önemli katkılar sunduğunu, kendisinin de bu anlamda destek olmak istediğini ifade etti.

BND Başkanı Bruno Kahl ise uluslararası deneyimi olan bir diplomat ile çalışacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.