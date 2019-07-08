Silahı veren NSU zanlısı

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Almanya'da Kassel Bölge Valisi Dr. Walter Lübcke'yi öldüren Neo-Nazi Stephan Ernst'e cinayette kullandığı silahı alması için aracılık yapan Markus H.'nin (43), 2006 yılında işlenen Halit Yozgat cinayetinde şüpheli olarak sorgulandığı ortaya çıktı. Markus H.'nin cinayetten sonra polisin hazırladığı internet sitesindeki sayfaya sık sık girip cinayet hakkında bilgi aldığı öğrenildi.H.'NİN cinayete ve gelişmelere bu kadar yakın ilgi göstermesi nedeniyle şüpheli görüldüğü ve sorgulandığı belirlendi. Sorgusunda Markus H., bir Türk ailenin de yaşadığı binada kaldığını ve bu ailenin oğlunun Halit Yozgat'ın yakın arkadaşı olduğu gerekçesiyle sık sık siteye girip bilgilendiğini iddia etti. Markus H., Elmar J. (64) ile görüşüp silah satışına aracı olduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı.KATİL Stephan Ernst'in ricası üzerine Elmar J.'yi bulan Markus H.'nin, Elmar J. ile Ernst arasında arabuluculuk yaptığı belirlenmişti. Markus H.'nin, Vali Lübcke'nin mültecilerle ilgili düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmayı katil Ernst ile birlikte takip ettiği öğrenildi. Halit Yozgat, 6 Nisan 2006 tarihinde işlettiği internet kafesinde başından vurularak öldürülmüştü.YOZGAT cinayeti işlendiği sırada olay yerinde Alman ajan Andreas Temme'nin de bulunduğu ortaya çıkmıştı. Ancak Temme dosyaları, Hessen gizli servisi tarafından 2044 yılına kadar "devlet sırrı" ilan edildi. Vali Lübcke cinayetinden sonra ajan Temme'nin muhbiri Benjamin Gaertner ile katil Ernst'in tanıştığı belirlendiği gibi, Markus H. ve Ernst'in Kassel'deki ırkçı Pegida oluşumuyla yakın ilişkisi olduğu öğrenilmişti.