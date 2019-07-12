35 yıldır acımız dinmiyor

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'nın Duisburg kentinde 26 Ağustos 1984'te gece yarısı Satır ailesinin yaşadığı evden alevler yükseldi. Yangında ailenin yedi ferdi yaşamını yitirdi. İkinci kat penceresinden atlayarak hayatta kalan Aynur Satır Akça, "Ailemin yok olmasına neden olan Evelin D. adlı kundakçı suçunu itiraf etti, ancak 'akıl hastası' diye inanmadılar. 50 yıllık dosyalar açılıyor. Bizim dosya da açılsın" dedi.AKÇA, "Ailemin yok eden Alman kadın mülteci yurdunu da kundaklamış. O yıllarda yaşadığımız çevredeki binalara ırkçı içerikli yazılar yazıldığını biliyorduk. Yangında binanın kapısından içeriye benzin döküldüğünü öğrendik. Bu kesinlikle ırkçı saldırı. Fail kadın hep yabancıların yaşadığı evleri kundaklamış. Olayın ırkçı saldırı olarak kabul edilmesi gerekir" dedi.PENCEREDEN ATLADIKTAN sonra belinin kırıldığını, üç ay tedavi gördüğünü de ifade eden Akça, "Hastaneden çıkacağım gün annemin ve kardeşlerimin öldüğünü öğrendim. Yangından dört kız kardeş kurtulduk. Olaydan sonra Türkiye'ye dönen babam Ramazan (39) geçirdiği kazada öldü" diye konuştu.KUNDAKÇI 26 Ocak 1994'te bir mülteci yurdunu kundakladı. Bu olaydan sonra yakayı ele veren Evelin D.'nin Satır ailesinin evini de kundakladığı öğrenildi. Evelin D., 2010'da tutulduğu psikiyatri kliniğinde öldü. 90'larda Almanya'da yabancı düşmanlığı hat safhadaydı. Birçok mülteci yurdu kundaklandığı gibi, Mölln (1992) ve Solingen (1993) saldırılarında Türkler can vermişti.AKÇA yaşadığı dehşet anlarını SABAH'a anlattı: Ablam Zeliha, Eniştem Rasim ve bebekleri Tarık misafirimizdi. Babam kahvehaneye çıkmıştı. Evde 10 kişiydik. Yatıyorduk. Mutfağın penceresinden merdivenler görünüyordu. Ablam Rukiye, merdivenlerden alev yükseldiğini görünce, 'yanıyoruz' diye bağırmaya başladı. Hepimiz ayaklandık. Annem daire kapısını açınca alevler içeriyi sardı. Kapıyı örtemedi. Kendimi pencere önünde buldum, 9 metre yüksekten kendimi attım.