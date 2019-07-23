Rakipleri solladı başkan seçildi

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'nın Karlsruhe kentine bağlı Walzbachtal kasabası, 7 Temmuz günü belediye başkanını seçmek için sandığa gitti. Adaylardan biri babası Kastamonulu, annesi Alman olan 28 yaşındaki Timur Özcan'dı. Yedi aday ile bağımsız olarak yarışan Özcan, ilk tur sonucu 2 bin 834 seçmeni bulunan 10 bin nüfuslu kasabada oyların yüzde 49,9'unu oy aldı.OYLAMA ikinci tura kalınca Özcan, önceki gün oy oranını yüzde 61,5'e çıkardı ve başkanlık koltuğuna oturdu. Özcan'ın en güçlü rakibi Siegfried Weber'e sandıktan yüzde 29,6 oy çıktı. İlk demecini SABAH'a veren Özcan, söze rakiplerine teşekkür ederek başladı ve "Sonuçtan çok memnunum. Walzbachtal'ı geleceğe hazırlamak için sabırsızlanıyorum" dedi.GENÇ Belediye Başkanı, Walzbachtal için neler yapacağını ise, "Karar verirken, burada yaşayan herkesi dinlemek, onlarla birlikte politika yapmak istiyorum. Şeffaflık önceliğim olacak. Halkın düşüncesi benim için en ön sırada geliyor. Ekonomiyi güçlendirmek için de elimden geleni yapacağım. En önemlisi kasabamızda ayrım yapmadan herkesin huzurlu yaşaması için ne gerekiyorsa yapacağım" diye konuştu.