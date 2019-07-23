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Ya gerçek çıkarsa

’da camilere yönelik bombalı saldırı tehditleri arttı. ‘Combat 18’ imzasını kullanan ırkçılar, endişeyi artırıyor

Giriş Tarihi: 23.7.2019
Ya gerçek çıkarsa
FAŞİSTLER dün sabah Duisburg'daki DİTİB Merkez Camisi ile Mannheim'daki Yavuz Sultan Selim Camisi'ne bomba ihbarı yaptı. Neo- Nazilerin terör hücresi Combat 18 imzalı mailde bombanın 16.45'te patlayacağı belirtildi.

CAMİDE arama yapıldı, fakat ihbar asılsız çıktı. "Uyuyan hücreleri uyandıracağız ve baskıya karşı savaşacağız" mesajının yer aldığı maili gönderenlerin tespit edilememesi Müslümanlarda endişeyi artırdı. Geçtiğimiz günlerde DİTİB'in Köln'deki merkezine de aynı içerikte tehdit maili gönderilmiş, üç cami ise saldırıya uğramıştı.

Cengiz PARLAYAN-Fatih YILMAZ
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