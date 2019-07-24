Hız tutkusu iki kardeşi ayırdı

Almanya'nın Mannheim kentinde beş genç otomobille gezintiye çıktı. Hız tutkunu gençlerin otomobili, 90 km/s hız sınırlamasının olduğu B44 numaralı karayolunda yaklaşık 200 km/s hıza ulaştı. 19 yaşındaki şoför, zeminin de ıslak olmasıyla direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç taklalar attı ve ağaca çarpıp durdu.



HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

OTOMOBİLİN arka koltuğunda bulunan 18 yaşındaki Enes Kurt ile 19 yaşındaki Alman arkadaşı helikopterle kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitirdi. Kazada Enes'in abisi Ömer'in (20) beyninde hasar oluştu, kaburgaları kırıldı ancak hayati tehlikeyi atlattı. Hataylı sürücü ile 21 yaşındaki hemşerisi genç de kazada ağır yaralandı.



Enes Kurt'un cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasından sonra cuma günü Frankenthal Camisi'nde kılınacak namazın ardından şehirdeki Müslüman mezarlığında defnedilecek.



'BİZİM CİĞERİMİZ YANDI BAŞKALARININ YANMASIN'

CUMARTESİ akşamı saat 22.00'de meydana gelen kazada ölen Enes, Ludwigshafen'de bulunan BASF şirketinde staj yapıyordu. Abisi Ömer'in ise babasına ait inşaat şirketinde çalıştığı öğrenildi. Acılı baba Ramazan Kurt, "Oğullarımın içinde bulunduğu aracın halini görünce bakamadım. Aileler çocuklarını hız yapmamaları, trafikte dikkatli olmaları konusunda uyarsın. Bizim ciğerimiz yandı, başkalarının yanmasın" dedi.



Fatih YILMAZ /MANNHEİM

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