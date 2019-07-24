Haberler > Avrupa Haberleri > Sokakta ırkçı saldırı

Sokakta ırkçı saldırı

55 yaşındaki Alman ırkçı, sokak ortasında gence kurşun yağdırdı. Irkçı Alman, olay sonrası aracında etti

Giriş Tarihi: 24.7.2019
Sokakta ırkçı saldırı
EVİNDE ALTI SİLAH BULUNDU
ALMANYA'NIN Hessen Eyaleti'ne bağlı Waechtersbach'ta 55 yaşındaki ırkçı Alman, 26 yaşındaki Eritre vatandaşına otomobilinden kurşun yağdırdı. Polis, saldırganı Bavyera sınırında, aracının içinde ölü buldu. Saldırganın evinde yapılan aramada, aşırı sağ içerikli materyaller ile ruhsatlı altı silah ele geçirildi.

TEN RENGİNDEN DOLAYI VURULDU
SAVCILIK, olayın ırkçılık nedenli olduğunu açıklarken, Eritreli'nin ten renginin saldırıya uğramasına neden olduğunu duyurdu. Öte yandan saldırganın intihar etmeden önce bir mektup yazıp bıraktığı belirtildi. Mektubun içeriği hakkında bilgi verilmedi. Eritreli gencin tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürüyor. FRANKFURT
Türkiye, Avrupa ve dünyadaki güncel gelişmelerin ayrıntılarını okumak için tıklayınız.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sokakta ırkçı saldırı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN