Sokakta ırkçı saldırı

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ALMANYA'NIN Hessen Eyaleti'ne bağlı Waechtersbach'ta 55 yaşındaki ırkçı Alman, 26 yaşındaki Eritre vatandaşına otomobilinden kurşun yağdırdı. Polis, saldırganı Bavyera sınırında, aracının içinde ölü buldu. Saldırganın evinde yapılan aramada, aşırı sağ içerikli materyaller ile ruhsatlı altı silah ele geçirildi.SAVCILIK, olayın ırkçılık nedenli olduğunu açıklarken, Eritreli'nin ten renginin saldırıya uğramasına neden olduğunu duyurdu. Öte yandan saldırganın intihar etmeden önce bir mektup yazıp bıraktığı belirtildi. Mektubun içeriği hakkında bilgi verilmedi. Eritreli gencin tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürüyor. FRANKFURT