DİTİB’den koruma talebi

BUGÜN NELER OLDU

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Başkanı Kazım Türkmen, son günlerde camilere yönelik bombalı saldırı tehdidi sonrası ibadethanelerin korunmasını talep etti. Türkmen, yetkili makamlardan bomba tehdidi sorumlularının ve bu kişilerin bağlantılarının hızlı şekilde soruşturulmasını da istedi. Ülkeçapındaki tüm camilere uyanık olmaları çağrısı yapan Türkmen, cami derneklerine önleyici güvenlik tedbirleri almalarını tavsiye etti ve "Bunlar kuşkusuz bizi tehditlerden korumayacak, ama gerginliğin tırmanmasını önleyecek" şeklinde konuştu. Son dönemde Combat 18 adlı örgüt camileri tehdit ediyor. KÖLN