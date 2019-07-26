Sudan sebeple işinden oldu

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Frankfurt'taki bir klinikte teknisyen olarak çalışan Metin Korkmaz, geçen yılın aralık ayında çalışırken başı ağrıyınca hap yutmak için sebilden iki bardak su içti. Kliniğin insan kaynakları çalışanı Korkmaz'ı su içerken görünce şikâyette bulundu. İfadesinde kendisine hakaret ettiğini de dile getirdi. Korkmaz bu suçlamalarla işten atıldı.Klinikte 24 yıl çalışan Korkmaz, "Şiddetli baş ağrım olunca Kulak Burun Boğaz Hastalıkları bölümündeki sebilden iki bardak su ile hap yuttum. İnsan kaynakları bölümü çalışanı beni görünce, 'Buradan sadece hastalar su içebilir' dedi ve şikâyete koştu. Hakkımda rapor tutuldu ve çıkışım verildi" diye konuştu.Kimseye asla saygısız davranışta bulunmadığını ifade eden Korkmaz, "Klinikte açıkça ırkçılık yapıldı. Sebilden çalışanların su içmesinin yasak olduğunu gösteren hiçbir yazı ve işaret yoktu. Beni şikâyet ettikten sonra çıkış alan kişi, saygısızlık yaptığım suçlamasını geri çekti ancak dava sürüyor. Aralık ayında karar verilmesini bekliyoruz" dedi.