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Hurdaya dönen araçtan iki cansız beden çıktı

’nın Bavyera eyaletinde meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre iki kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden birinin küçük yaşta bir çocuk olduğu söylenirken otomobilde bulunan diğer 2 çocuk ve bir yetişkinin durumunun ise ağır olduğu açıklandı.

Giriş Tarihi: 29.7.2019 09:19 Güncelleme Tarihi: 29.7.2019 09:22
Hurdaya dönen araçtan iki cansız beden çıktı

Almanya'nın, Avusturya sınır yakınlarında A8 otobanında seyir halindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Sabah saatlerinde meydana gelen kazada otomobil kullanılmaz hale gelirken otomobilde bulunan beş yolcudan ikisi kaza yerinde can verdi.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Ölenlerden birinin küçük çocuk diğerinin de yetişkin olduğu belirtildi. İkisi çocuk, biri yetişkin üç kişi de ağır yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen iki ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı. Polis yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğunu açıkladı. A8 otobanında meydana gelen kaza nedeniyle Salzburg yönündeki otoban uzun süre trafiğe kapalı kaldı.

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Hurdaya dönen araçtan iki cansız beden çıktı
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