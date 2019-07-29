Hurdaya dönen araçtan iki cansız beden çıktı

Almanya'nın, Avusturya sınır yakınlarında A8 otobanında seyir halindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Sabah saatlerinde meydana gelen kazada otomobil kullanılmaz hale gelirken otomobilde bulunan beş yolcudan ikisi kaza yerinde can verdi.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Ölenlerden birinin küçük çocuk diğerinin de yetişkin olduğu belirtildi. İkisi çocuk, biri yetişkin üç kişi de ağır yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen iki ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı. Polis yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğunu açıkladı. A8 otobanında meydana gelen kaza nedeniyle Salzburg yönündeki otoban uzun süre trafiğe kapalı kaldı.