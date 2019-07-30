İzin parasını hırsız kaptı

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Frankfurt'un Höchst semtinde, tıraş olmak için sıra bekleyen Süleyman Işıklı, çantasındaki 8400 euroyu hırsızlara kaptırdı. Biri kadın beş kişinin berbere geldikten kısa süre sonra çıkmasından şüphelenen berber Coşkun Gültekin, hırsızların peşine düştü. Gültekin, hırsızlardan birini yakalayıp polise teslim etti.Gültekin, "Perşembe günü müşterinin az olduğu öğle vakti biri kadın beş kişi saç kestireceklerini söyledi ve İngilizce bilen olup olmadığını sordu. Sonra da Arapça bilen olup olmadığını sordular. Sıra bekleyen Süleyman abiye üçü adres sorma bahanesiyle yaklaştı. Yerinden kalkınca aralarından biri koltuğa oturdu" dedi.Hırsızların dükkândan çıkmasının ardından şüphelendiğini söyleyen Gültekin, "Süleyman abi çantasında para olduğunu söylediğinde çıkan kişileri kovalamaya başladım. İki erkek ve kadını yakaladım. Boğuşma esnasında erkekler kaçtı. İspanyol kadını polise teslim ettim. Koltuğa oturan, fermuarı açıp içinde 8400 euro olan zarfı çalmış" diye konuştu.Giresunlu Süleyman Işıklı (52), "İzne gidecektim. Bankadan 8400 euro çektim. Hırsızlar organize çalışmışlar. İki gruba ayrılmış, bankadan berbere kadar takip etmişler. Çantamda başka zarflar da vardı, ancak para dolu zarfı, fermuarı açıp bana adres sorarken çalmışlar. Coşkun kardeşin uyanıklığı sayesinde paramı geri alabilme umudum doğdu. Uyanıklığı ve cesaretinden dolayı kendisini kutluyorum" dedi.