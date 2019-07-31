Kutuplaşmaya izin vermeyiz

BUGÜN NELER OLDU

Frankfurt'ta yaşanan saldırı sonrası tatilini yarıda kesen Almanya Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, dün Berlin'de açıklamada bulundu. Seehofer, soğukkanlı saldırının kendilerinde derin üzüntü oluşturduğunu söyledi. Bakan, kutuplaşmaya izin vermeden güvenlik önlemleri alacaklarını ifade etti.Almanya'da 5 bin 600 tren istasyonu bulunduğuna işaret eden Bakan, istatistiklere göre genel anlamda kriminal olayların gerilemesine rağmen halktaki endişenin arttığını kaydetti. Artan aşırı sağ terör tehdidinin bulunduğunu söyleyen Seehofer, "Genelleştirme yapmayacağız, ancak yabancı kriminaliteyi de hafife almayacağız" dedi.Seehofer, bir gazetecinin güvenlik önlemlerinin maliyetinin yüksek olacağını ifade etmesi üzerine, "İnsan güvenliği söz konusu olunca maddi gerekçelerin sunulmasından hoşlanmıyorum" dedi.Günde 500 bin kişinin kullandığı Frankfurt Ana Tren İstasyonu'nda olaydan sonra duran tren seferleri yeniden başladı. Olaydan etkilenen yolcular taziye için istasyona çiçek ve oyuncak bıraktı.Eritreli saldırganın 2006 yılından bu yana İsviçre'de yaşadığı açıklandı. Mülteci olarak bu ülkeye giden saldırganın evli ve üç çocuk babası olduğu belirtildi. Saldırganın Perşembe günü karısı ile kavga ettikten sonra komşusuna bıçaklı tehditte bulunduğu ve aranmakta olduğu kaydedildi. Zürih'te yaşayan bir dönem psikolojik tedavi gören Habte A. adlı saldırganın kısa süre önce Basel'den Frankfurt'a geldiği de duyuruldu. Dışarıya karşı çok sempatik görünen ve güler yüzlü portre çizen 40 yaşındaki saldırganın, anne ve 8 yaşındaki çocuğu trenin önüne ittikten sonra 78 yaşındaki bir kadını daha trenin önüne atmak istediği ancak kadının erken yere düşerek kurtulduğu ifade edildi. Saldırgan raylara inip kaçmaya çalışırken yakalanmıştı.Bir Alman'ın Eritreli'yi kurşunlamasına ses çıkarmayan ırkçı AfD, saldırıyı Eritreli tarafından gelince, "Devlet en küçük vatandaşını bile koruyamayacağını gösterdi" açıklaması yaptı. AfD Federal Meclis Grup Başkanı Alice Weidel, göçmenlere, mültecilere sıcak ve hoşgörülü yaklaşıma son verilmesi gerektiğini savunup, "Kendi ülkemizin vatandaşlarını koruyun" dedi.